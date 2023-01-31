Sejus contrata profissionais temporários Crédito: Sejus / Divulgação

Your browser does not support the audio element. Saiba como se inscrever na seleção para inspetor penitenciário da Sejus

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratar inspetor penitenciário temporário da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus). A oferta é de 71 vagas, sendo 65 para trabalhar nas unidades prisionais da Grande Vitória e seis para Aracruz. As oportunidades são destinadas a candidatos do sexo masculino.

A remuneração é de R$ 3.562,91, mais auxílio-alimentação de R$ 300. A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou 24x72, ou ainda em

horário de expediente de 8 diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

O atendimento aos candidatos ocorre até as 18 horas de 10 de fevereiro, no site www.selecao.es.gov.br . Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

Podem participar os candidatos que tenham o ensino médio; estejam em dia com as obrigações eleitorais; tenham Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” ou superior; idade mínima de 18 anos na data de encerramento da inscrição; apresentem certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o caso, da Justiça Militar Estadual, da cidade/município e/ou da jurisdição onde morou nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses; entre outros requisitos.

A seleção contará com inscrição; entrega de documentação que comprove a qualificação profissional; entrega de documentação que comprove a idoneidade e boa conduta do candidato na vida pública e privada; e entrega da documentação para assinatura do contrato.

A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Os contratos terão duração de um ano.

Atribuições do cargo