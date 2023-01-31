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Temporários

Saiba como se inscrever na seleção para inspetor penitenciário da Sejus

São 71 vagas, sendo 65 para trabalhar nas unidades prisionais da Grande Vitória e seis para Aracruz; todas as oportunidades são voltadas a candidatos do sexo masculino

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 13:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 jan 2023 às 13:07
Policial penal da Sejus
Sejus contrata profissionais temporários Crédito: Sejus / Divulgação
Saiba como se inscrever na seleção para inspetor penitenciário da Sejus
Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratar inspetor penitenciário temporário da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus). A oferta é de 71 vagas, sendo 65 para trabalhar nas unidades prisionais da Grande Vitória e seis para Aracruz. As oportunidades são destinadas a candidatos do sexo masculino.
A remuneração é de R$ 3.562,91, mais auxílio-alimentação de R$ 300. A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou 24x72, ou ainda em
horário de expediente de 8 diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 18 horas de 10 de fevereiro, no site www.selecao.es.gov.br. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.
Podem participar os candidatos que tenham o ensino médio; estejam em dia com as obrigações eleitorais; tenham Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” ou superior; idade mínima de 18 anos na data de encerramento da inscrição; apresentem certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o caso, da Justiça Militar Estadual, da cidade/município e/ou da jurisdição onde morou nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses; entre outros requisitos.
A seleção contará com inscrição; entrega de documentação que comprove a qualificação profissional; entrega de documentação que comprove a idoneidade e boa conduta do candidato na vida pública e privada; e entrega da documentação para assinatura do contrato.
A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Os contratos terão duração de um ano.

Atribuições do cargo

  • Proteger pessoas e bens no âmbito da atividade penitenciária;
  • Preservar a ordem, repelindo a violência, no âmbito da atividade penitenciária;
  • Desempenhar atividades de segurança e vigilância interna dos estabelecimentos prisionais;
  • Exercer atividades de movimentação e vigilância de presos na área interna da unidade e externa por ocasião do comparecimento aos juizados, redes hospitalares de assistência médica e odontológica;
  • Realizar buscas periódicas nas celas e em qualquer área do complexo penitenciário;
  • Realizar revistas nos presos; realizar revistas pessoais nas visitas dos presos e em qualquer pessoa que adentre as unidades prisionais, observando os aspectos legais;
  • Obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; vistoriar todo e qualquer veículo que entre ou saia dos estabelecimentos prisionais;
  • Desempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de informações relativas a presos;
  • Auxiliar na movimentação dos detentos/presos para entrada e saída das salas de aula;
  • Manter as disciplinas nos espaços educacionais;
  • Organizar os horários e deslocamentos para idas aos banheiros e/ou para beber água,
  • durante o horário de atividade escolar;
  • Realizar outras atribuições correlatas.

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