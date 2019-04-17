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Órgãos federais abrem vagas para contratar estagiários

Oportunidades são para estudantes de nível superior; bolsa-auxílio pode chegar a R$ 950 mensal

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 19:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 abr 2019 às 19:54
TRE abriu seleção para contratar estagíários Crédito: Carlos Alberto
Três órgãos públicos federais estão com inscrições abertas para a contratação de estudantes de nível superior. As chances são para a formação de cadastro de reserva. As bolsas podem chegar a R$ 950.
No Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as vagas são para Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, e Sistemas de Informação. Os interessados podem se inscrever até 1º de maio.
A seleção do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) é destinada a universitários das áreas de Administração e Tecnologia da Informação. O prazo para se inscrever segue até 29 de abril. 
Há ainda vagas para o Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES). Podem se inscrever estudantes dos cursos de Direito, Comunicação Social, Administração, Engenharia Civil e Informática. 
SAIBA MAIS
TRE
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) abriu processo seletivo para a formação do quadro de cadastro reserva destinado a estudantes de cursos de de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, e Sistemas de Informação. A carga horária será de 20h ou 25h semanais. A bolsa varia de R$ 850,00 a R$ 950,00.
Inscrições: até o dia 1º de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.superestagios.com.br.
MPT-ES
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES). A seleção é aberta a estudantes das áreas de Administração e Tecnologia da Informação. A carga horária do estágio será de 20 horas semanais. Essa carga horária poderá ser estendida até o máximo de seis horas diárias. O valor da bolsa de estágio é de R$ 850, com auxílio-transporte no valor de R$ 7 por dia estagiado.
Inscrições: no site www.prt17.mpt.mp.br até o dia 29 de abril.
MPF-ES
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários dos cursos de Direito, Comunicação Social, Administração, Engenharia Civil e Informática. Os alunos de Direito poderão atuar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Já os dos demais cursos somente em Vitória.
Inscrições: podem ser realizadas até as 23h40 do dia 26 de abril nos seguintes endereços eletrônicos, de acordo com a localidade para o qual o candidato vai atuar:
Procuradoria da República no Espírito Santo (Vitória)  
Procuradoria da República no Município de Cachoeiro de Itapemirim 
Procuradoria da República no Município de São Mateus  

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