Órgãos federais abrem vagas para contratar estagiários

TRE abriu seleção para contratar estagíários Crédito: Carlos Alberto

Três órgãos públicos federais estão com inscrições abertas para a contratação de estudantes de nível superior. As chances são para a formação de cadastro de reserva. As bolsas podem chegar a R$ 950.

No Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as vagas são para Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, e Sistemas de Informação. Os interessados podem se inscrever até 1º de maio.

A seleção do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) é destinada a universitários das áreas de Administração e Tecnologia da Informação. O prazo para se inscrever segue até 29 de abril.

Há ainda vagas para o Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES). Podem se inscrever estudantes dos cursos de Direito, Comunicação Social, Administração, Engenharia Civil e Informática.

SAIBA MAIS

TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) abriu processo seletivo para a formação do quadro de cadastro reserva destinado a estudantes de cursos de de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, e Sistemas de Informação. A carga horária será de 20h ou 25h semanais. A bolsa varia de R$ 850,00 a R$ 950,00.

Inscrições: até o dia 1º de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico até o dia 1º de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.superestagios.com.br

MPT-ES

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES). A seleção é aberta a estudantes das áreas de Administração e Tecnologia da Informação. A carga horária do estágio será de 20 horas semanais. Essa carga horária poderá ser estendida até o máximo de seis horas diárias. O valor da bolsa de estágio é de R$ 850, com auxílio-transporte no valor de R$ 7 por dia estagiado.

Inscrições: no site no site www.prt17.mpt.mp.br até o dia 29 de abril.

MPF-ES

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários dos cursos de Direito, Comunicação Social, Administração, Engenharia Civil e Informática. Os alunos de Direito poderão atuar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Já os dos demais cursos somente em Vitória.