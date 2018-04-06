Rede Gazeta abre vagas de emprego e estágio

A Rede Gazeta abriu mais seis vagas de emprego para os interessados em trabalhar na empresa. Os candidatos precisam cadastrar o currículo no site www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.

VAGAS

Estágio Nível Médio  Técnico em Eletrotécnica

Pré-requisitos:

Curso: Técnico em Eletrotécnica

Requisitos: A partir do 2º período

Horário: 06h às 11h, de segunda a sábado

Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte

Área de atuação: Engenharia - Manutenção de estúdios e externas

Atividades: Auxiliar nas atividades de manutenção dos equipamentos de estúdios e externas, na distribuição e controle de uso dos Kits para reportagem externa, na preparação de estruturas para cobertura de eventos e nas rotinas preventivas e preditivas do departamento.

Local de Atuação: Vitória - ES

Estágio Nível Superior  Superior em Engenharia Elétrica

Setor: Engenharia - Manutenção de estúdios e externas

Pré-requisitos:

Curso: Superior em Engenharia Elétrica

Requisitos: A partir do 4º período

Horário: 13h às 18h, de segunda a sábado

Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte

Atividades: Auxiliar na manutenção dos equipamentos de transcodificação e processamento de áudio e vídeo nas áreas operacionais, na elaboração e manutenção dos projetos de diagramas de sinais na planta da Rede Gazeta, no mapeamento e acompanhamento dos sistemas de gerenciamento de mídia, produção e controle de qualidade inserida na emissora.

Local de Atuação: Vitória / ES

Analista de Marketing  Cachoeiro de Itapemirim

Pré-requisitos:

- Formação superior completa, preferencialmente em Marketing ou Comunicação Social habilitação em Publicidade e Propaganda.

- Experiência com planejamento, coordenação e produção de promoções externas;

- Habilidades para desenvolver, controlar projetos e também Identificar novas oportunidades e parcerias junto ao mercado;

- Expertise para Desenvolver plano de mídia estratégico de projetos de mídia online, impressa, rádio e TV;

- Domínio de Excel e Power Point;

- Desejável Corel Draw e Inglês;

- Residir em Cachoeiro de Itapemirim ou regiões.

Local de Atuação: Cachoeiro de Itapemirim / ES

Estágio Nível Superior  Publicidade e Propaganda

Setor: Eventos e Projetos

Pré-requisitos:

- Estudante Publicidade e Propaganda, a partir do 3º período.

- Pacote Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator).

- Disciplina, organização e comprometimento para trabalhar em equipe.

- Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte

Atividades:

- Auxílio na criação de layouts para mídias on e offline;

- Participar do desenvolvimento de campanhas (do brainstorm à criação);

Diferenciais:

- Noções de animação de banners e vídeo;

- Possuir portfolio

Local de Atuação: Vitória/ ES

Contato Publicitário - Guarapari

Pré-requisitos:

- Formação superior completa preferencialmente em Publicidade e Propaganda;

- Experiência no mercado publicitário;

- Sólida experiência em vendas;

- Domínio de Informática (Microsoft Office);

- Carteira de Habilitação (CNH B);

- Veículo próprio;

- Residir em Guarapari ou Regiões

Local de atuação: Guarapari/ ES

Assistente de Marketing  Linhares

Pré-requisitos:

- Formação superior completa, preferencialmente em Marketing ou Comunicação Social

- Experiência em análise de informações, planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos comerciais

- Domínio de Excel e Power Point

- Disponibilidade para residir em Linhares

Local de Atuação : Linhares/ ES

Estágio Ensino Superior - Comunicação Social

Setor: Rádios Pré-requisitos: Comunicação social em curso, a partir do 3º período. Carga Horária Semanal: 30h/semanais De: 2ª a sábado das 7h às 12h Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte Atividades principais: Auxílio na pesquisa musical, no contato com o público, produção de conteúdo na internet e nas ações promocionais.

Local de Atuação : Vitória/ ES

Estágio Ensino Superior  Administração

Setor: Mercado Leitor Pré-requisitos: Administração em curso, a partir do 3º período. Carga Horária Semanal: 30h/semanais De: 2ª a sexta das 13h às 19h Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte Atividades principais: Apoio na área de assinatura - com elaboração de planilha, acompanhamento de processos e suporte telefônico.

Local de Atuação: Vitória/ ES

Estágio Ensino Superior  Administração Setor de Recursos Humanos

Pré-requisitos:

- Cursando ensino superior em Administração a partir do 4º Período;

Principais atividades:

- Fornecer apoio no cálculo da remuneração variável (equipes comerciais), atualização de relatórios (SIG-RH, Turnover, Relatório Gerencial);

- Apoio nas atividades de recrutamento e seleção, ações de treinamento, gestão de desempenho, gestão de clima, etc;

- Auxiliar no acompanhamento do processo de triagem de currículos, convocação de candidatos, preparo e realização de entrevistas;

- Auxiliar no processo de inclusão de novo funcionário no quadro de pessoal da empresa.

Horário: 13h AS 19h