Rede Gazeta abre vagas de emprego e estágio

A Rede Gazeta abriu mais seis vagas de emprego para os interessados em trabalhar na empresa. Os candidatos precisam cadastrar o currículo no site www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.
VAGAS
Estágio Nível Médio Técnico em Eletrotécnica
Pré-requisitos:
Curso: Técnico em Eletrotécnica
Requisitos: A partir do 2º período
Horário: 06h às 11h, de segunda a sábado
Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte
Área de atuação: Engenharia - Manutenção de estúdios e externas
Atividades: Auxiliar nas atividades de manutenção dos equipamentos de estúdios e externas, na distribuição e controle de uso dos Kits para reportagem externa, na preparação de estruturas para cobertura de eventos e nas rotinas preventivas e preditivas do departamento.
Local de Atuação: Vitória - ES
Estágio Nível Superior Superior em Engenharia Elétrica
Setor: Engenharia - Manutenção de estúdios e externas
Pré-requisitos:
Curso: Superior em Engenharia Elétrica
Requisitos: A partir do 4º período
Horário: 13h às 18h, de segunda a sábado
Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte
Atividades: Auxiliar na manutenção dos equipamentos de transcodificação e processamento de áudio e vídeo nas áreas operacionais, na elaboração e manutenção dos projetos de diagramas de sinais na planta da Rede Gazeta, no mapeamento e acompanhamento dos sistemas de gerenciamento de mídia, produção e controle de qualidade inserida na emissora.
Local de Atuação: Vitória / ES
Analista de Marketing Cachoeiro de Itapemirim
Pré-requisitos:
- Formação superior completa, preferencialmente em Marketing ou Comunicação Social habilitação em Publicidade e Propaganda.
- Experiência com planejamento, coordenação e produção de promoções externas;
- Habilidades para desenvolver, controlar projetos e também Identificar novas oportunidades e parcerias junto ao mercado;
- Expertise para Desenvolver plano de mídia estratégico de projetos de mídia online, impressa, rádio e TV;
- Domínio de Excel e Power Point;
- Desejável Corel Draw e Inglês;
- Residir em Cachoeiro de Itapemirim ou regiões.
Local de Atuação: Cachoeiro de Itapemirim / ES
Estágio Nível Superior Publicidade e Propaganda
Setor: Eventos e Projetos
Pré-requisitos:
- Estudante Publicidade e Propaganda, a partir do 3º período.
- Pacote Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator).
- Disciplina, organização e comprometimento para trabalhar em equipe.
- Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte
Atividades:
- Auxílio na criação de layouts para mídias on e offline;
- Participar do desenvolvimento de campanhas (do brainstorm à criação);
Diferenciais:
- Noções de animação de banners e vídeo;
- Possuir portfolio
Local de Atuação: Vitória/ ES
Contato Publicitário - Guarapari
Pré-requisitos:
- Formação superior completa preferencialmente em Publicidade e Propaganda;
- Experiência no mercado publicitário;
- Sólida experiência em vendas;
- Domínio de Informática (Microsoft Office);
- Carteira de Habilitação (CNH B);
- Veículo próprio;
- Residir em Guarapari ou Regiões
Local de atuação: Guarapari/ ES
Assistente de Marketing Linhares
Pré-requisitos:
- Formação superior completa, preferencialmente em Marketing ou Comunicação Social
- Experiência em análise de informações, planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos comerciais
- Domínio de Excel e Power Point
- Disponibilidade para residir em Linhares
Local de Atuação : Linhares/ ES
Estágio Ensino Superior - Comunicação Social
Setor: Rádios Pré-requisitos: Comunicação social em curso, a partir do 3º período. Carga Horária Semanal: 30h/semanais De: 2ª a sábado das 7h às 12h Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte Atividades principais: Auxílio na pesquisa musical, no contato com o público, produção de conteúdo na internet e nas ações promocionais.
Local de Atuação : Vitória/ ES
Estágio Ensino Superior Administração
Setor: Mercado Leitor Pré-requisitos: Administração em curso, a partir do 3º período. Carga Horária Semanal: 30h/semanais De: 2ª a sexta das 13h às 19h Bolsa de estágio, Plano de Saúde UNIMED e vale transporte Atividades principais: Apoio na área de assinatura - com elaboração de planilha, acompanhamento de processos e suporte telefônico.
Local de Atuação: Vitória/ ES
Estágio Ensino Superior Administração Setor de Recursos Humanos
Pré-requisitos:
- Cursando ensino superior em Administração a partir do 4º Período;
Principais atividades:
- Fornecer apoio no cálculo da remuneração variável (equipes comerciais), atualização de relatórios (SIG-RH, Turnover, Relatório Gerencial);
- Apoio nas atividades de recrutamento e seleção, ações de treinamento, gestão de desempenho, gestão de clima, etc;
- Auxiliar no acompanhamento do processo de triagem de currículos, convocação de candidatos, preparo e realização de entrevistas;
- Auxiliar no processo de inclusão de novo funcionário no quadro de pessoal da empresa.
Horário: 13h AS 19h
Local de Atuação: Vitória/ES