Rede Gazeta abre 12 vagas de emprego

A Rede Gazeta divulgou doze oportunidades de emprego para quem quer trabalhar na empresa. Os interessados devem cadastrar um currículo no site ou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória.
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL JUNIOR
Pré-requisitos
- Ensino superior completo em Publicidade e Propaganda ou Marketing;
- Experiência mínima de 2 anos em equipes de Marketing e Comunicação;
- Domínio de Pacote Office, com expertise em Excel;
- Conhecimento em controle de dados por planilhas, controle de estoque, notas fiscais e cronogramas;
ANALISTA DE MERCADO JUNIOR
Pré-requisitos
- Formação superior completa, preferencialmente Engenharia da Produção, Estatística e/ou Economia;
- Conhecimento e experiência em atividades relacionadas a consolidação de planilhas e análise de dados;
- Conhecimento de técnicas estatísticas;
- Domínio avançado de Excel e Powerpoint;
- Diferencial: conhecimento de plataformas de Power BI.
- Local de atuação: Vitória
ASSISTENTE DE MARKETING
Pré-requisitos
- Desejável cursando Publicidade e Propaganda, Artes Visuais Design e áreas afins.
- Criação de peças publicitárias para on e off;
- Desenvolvimento de apresentações corporativas;
- Desenvolvimento de briefings
- Produção relatórios de retornos de campanhas;
- Acompanhamento o processo de produção peças publicitárias com agências;
- Apoio nas atividades de planejamento estratégico.
- Domínio dos softwares: Photoshop, Illustrator e InDesign e PowerPoint.
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Pré-requisitos
- Ensino superior completo ou em curso;
- Experiência em rotinas administrativas;
- Domínio de informática.
- Responsável por tornar viável o bom atendimento ao público da rede, manter adequadas as instalações do prédio, limpeza e higiene dos ambientes, através do acompanhamento do serviço que é realizado pelas serventes.
- Local de atuação: Vitória
COMUNICADOR - RÁDIOS
Interessados deverão enviar o currículo para o e-mail: [email protected]
- Ensino superior;
- Inglês intermediário;
- Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção de jogos, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio de rádio;
- Experiência em operar mesa de áudio e computador com software musical;
- Registro de Radialista;
- Carteira de Habilitação;
- Conhecer cidades e bairros da Grande Vitória;
- Local de atuação: Vitória
CONTATO DE VENDAS
Pré-requisitos
- Ensino superior completo;
- Experiência em vendas e identificação de novas possibilidades de negócios;
- Realizar manutenção de carteira de clientes;
- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;
- Possuir carro próprio.
- Local de atuação: Vitória
ESTAGIÁRIO DE ECONOMIA, ESTATÍSTICA OU CIÊNCIAS SOCIAIS
Pré-requisitos
- Cursando superior em Economia, Estatística ou Ciências Sociais.
Principais Atividades
- Auxiliar na elaboração de pesquisas quantitativas e dá suporte às apresentações dos dados de audiência.
- Local de atuação: Vitória
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS)
Pré-requisitos
- Cursando ensino superior em Administração a partir do 4° período;
- Domínio de Informática (Microsoft Office);
- Carga horária de 30h/semanais
- Horário 12h às 18h
- Bolsa auxílio R$ 1.071,00 , Plano de Saúde Unimed e Vale transporte
- Setor: Recursos Humanos/ Departamento Pessoal
- Local de atuação: Vitória
ESTÁGIO COMUNICAÇÃO SOCIAL / JORNALISMO
Pré-requisitos
Cursando Comunicação Social / Jornalismo
Principais Atividades
- Auxiliar nos programas de visitas institucionais e de integração de novos funcionários;
- Auxiliar na redação e produção de conteúdos para as redes sociais e publicações internas;
- Auxiliar na criação e diagramação de peças gráficas para mídia on e offline;
- Auxiliar na confecção de papelaria e produtos institucionais, assim como editar vídeos institucionais para redes sociais.
- Horário de estágio: 13h às 18h
- Local de atuação: Vitória
ESTÁGIO EM DIREITO
Pré-requisitos
- Cursando ensino superior em Direito, a partir do 6º Período;
- Principais atividades:
- Acompanhamento de processos, petições diversas;
- Relatório de ações trabalhistas;
- Coletas de provas, carga de processo, protocolo de petições, pesquisas.
Local de atuação: Vitória
GERENTE DE NEGÓCIOS DIGITAIS
Pré-requisitos
- Formação superior completa;
Atividades
- Gerenciar e produzir conteúdo especial com foco mercadológico para diversas plataformas de mídia da Rede Gazeta;
- Gerenciar as atividades do Estúdio Gazeta (vendas e produtos);
- Definir as diretrizes para criação de projetos de conteúdo (foco mercadológico);
- Atender as demandas dos gestores comerciais para produtos especiais;
- Realizar visitas aos grandes clientes e Agências de Publicidade para gerar novas oportunidades e soluções.
- Conhecimento no mercado digital.
SERVENTE (CONTRATAÇÃO DE PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
Pré-requisitos
- Ensino Fundamental;
- Realizar a limpeza das dependências da empresa;
- Realizar a manutenção do jardim;
- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede;
- Local de atuação: Vitória