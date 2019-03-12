Rede Gazeta abre 12 vagas de emprego

Sede da Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Divulgação

currículo no site ou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória. A Rede Gazeta divulgou doze oportunidades de emprego para quem quer trabalhar na empresa. Os interessados devem cadastrar umou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória.

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL JUNIOR

Pré-requisitos

- Ensino superior completo em Publicidade e Propaganda ou Marketing;

- Experiência mínima de 2 anos em equipes de Marketing e Comunicação;

- Domínio de Pacote Office, com expertise em Excel;

- Conhecimento em controle de dados por planilhas, controle de estoque, notas fiscais e cronogramas;

ANALISTA DE MERCADO JUNIOR

Pré-requisitos

- Formação superior completa, preferencialmente Engenharia da Produção, Estatística e/ou Economia;

- Conhecimento e experiência em atividades relacionadas a consolidação de planilhas e análise de dados;

- Conhecimento de técnicas estatísticas;

- Domínio avançado de Excel e Powerpoint;

- Diferencial: conhecimento de plataformas de Power BI.

- Local de atuação: Vitória

ASSISTENTE DE MARKETING

Pré-requisitos

- Desejável cursando Publicidade e Propaganda, Artes Visuais Design e áreas afins.

- Criação de peças publicitárias para on e off;

- Desenvolvimento de apresentações corporativas;

- Desenvolvimento de briefings

- Produção relatórios de retornos de campanhas;

- Acompanhamento o processo de produção peças publicitárias com agências;

- Apoio nas atividades de planejamento estratégico.

- Domínio dos softwares: Photoshop, Illustrator e InDesign e PowerPoint.

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Pré-requisitos

- Ensino superior completo ou em curso;

- Experiência em rotinas administrativas;

- Domínio de informática.

- Responsável por tornar viável o bom atendimento ao público da rede, manter adequadas as instalações do prédio, limpeza e higiene dos ambientes, através do acompanhamento do serviço que é realizado pelas serventes.

- Local de atuação: Vitória

COMUNICADOR - RÁDIOS

Interessados deverão enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

- Ensino superior;

- Inglês intermediário;

- Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção de jogos, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio de rádio;

- Experiência em operar mesa de áudio e computador com software musical;

- Registro de Radialista;

- Carteira de Habilitação;

- Conhecer cidades e bairros da Grande Vitória;

- Local de atuação: Vitória

CONTATO DE VENDAS

Pré-requisitos

- Ensino superior completo;

- Experiência em vendas e identificação de novas possibilidades de negócios;

- Realizar manutenção de carteira de clientes;

- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;

- Possuir carro próprio.

- Local de atuação: Vitória

ESTAGIÁRIO DE ECONOMIA, ESTATÍSTICA OU CIÊNCIAS SOCIAIS

Pré-requisitos

- Cursando superior em Economia, Estatística ou Ciências Sociais.

Principais Atividades

- Auxiliar na elaboração de pesquisas quantitativas e dá suporte às apresentações dos dados de audiência.

- Local de atuação: Vitória

ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS)

Pré-requisitos

- Cursando ensino superior em Administração a partir do 4° período;

- Domínio de Informática (Microsoft Office);

- Carga horária de 30h/semanais

- Horário 12h às 18h

- Bolsa auxílio R$ 1.071,00 , Plano de Saúde Unimed e Vale transporte

- Setor: Recursos Humanos/ Departamento Pessoal

- Local de atuação: Vitória

ESTÁGIO COMUNICAÇÃO SOCIAL / JORNALISMO

Pré-requisitos

Cursando Comunicação Social / Jornalismo

Principais Atividades

- Auxiliar nos programas de visitas institucionais e de integração de novos funcionários;

- Auxiliar na redação e produção de conteúdos para as redes sociais e publicações internas;

- Auxiliar na criação e diagramação de peças gráficas para mídia on e offline;

- Auxiliar na confecção de papelaria e produtos institucionais, assim como editar vídeos institucionais para redes sociais.

- Horário de estágio: 13h às 18h

- Local de atuação: Vitória

ESTÁGIO EM DIREITO

Pré-requisitos

- Cursando ensino superior em Direito, a partir do 6º Período;

- Principais atividades:

- Acompanhamento de processos, petições diversas;

- Relatório de ações trabalhistas;

- Coletas de provas, carga de processo, protocolo de petições, pesquisas.

Local de atuação: Vitória

GERENTE DE NEGÓCIOS DIGITAIS

Pré-requisitos

- Formação superior completa;

Atividades

- Gerenciar e produzir conteúdo especial com foco mercadológico para diversas plataformas de mídia da Rede Gazeta;

- Gerenciar as atividades do Estúdio Gazeta (vendas e produtos);

- Definir as diretrizes para criação de projetos de conteúdo (foco mercadológico);

- Atender as demandas dos gestores comerciais para produtos especiais;

- Realizar visitas aos grandes clientes e Agências de Publicidade para gerar novas oportunidades e soluções.

- Conhecimento no mercado digital.

SERVENTE (CONTRATAÇÃO DE PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

Pré-requisitos

- Ensino Fundamental;

- Realizar a limpeza das dependências da empresa;

- Realizar a manutenção do jardim;

- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede;