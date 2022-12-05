Receita Federal abre concurso com 699 vagas e salários de até R$ 21 mil

Superintendência da Receita Federal em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (5) o edital de abertura do concurso público destinado a preencher 699 vagas, sendo 469 para analista tributário e 230 para auditor-fiscal. Os salários são de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Além da remuneração, os servidores recebem R$ 458 de auxílio-alimentação. As duas funções exigem que os candidatos tenham o nível superior e o regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.

De acordo com o edital, 5% dos postos são reservados a pessoas com deficiência e 20% a candidatos autodeclarados negros, conforme determina a legislação. Veja a divisão das vagas:

Auditor-fiscal

172 para ampla concorrência;

46 reservadas a negros;

12 reservadas a pessoas com deficiência.

Analista-tributário

Analista tributário

351 para ampla concorrência;

94 reservadas a negros;

24 reservadas a pessoas com deficiência.

Receita Federal poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia. O aval poderá ser de até 25% das vagas iniciais, ou seja, 174 aprovados a mais, sendo 57 auditores e 117 analistas.

As inscrições poderão ser feitas das 16h de 12 de dezembro até as 16h de 19 de janeiro de 2023, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , empresa responsável pelo certame. As taxas custam R$ 115 (analista-tributário) e R$ 210 (auditor-fiscal).

O concurso contará com provas objetivas e discursivas, pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional. Os exames estão marcados para 19 de março de 2023, com aplicação em todas as capitais brasileiras.

A seleção terá validade de dois anos. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Receita Federal, conforme estabelece o edital. O último processo seletivo do órgão foi realizado em 2014 com 1.026 postos de nível médio para assistente técnico-administrativo.

Serviço

Vagas: 699

Cargos: auditor (230) e analista (469)

Requisitos: nível superior

Salários: R$ 12.142,39 e R$ 21.487,09, somando com o auxílio-alimentação de R$ 458

Inscrição: 12 de dezembro a 19 de janeiro de 2023, pelo site da FGV

Taxa: R$ 115 (analista) e R$ 210 (auditor)

Provas: 19 de março de 2023