Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Receita Federal abre concurso com 699 vagas e salários de até R$ 21 mil
Nível superior

Receita Federal abre concurso com 699 vagas e salários de até R$ 21 mil

São 469 vagas para o posto de analista tributário e 230 para auditor-fiscal. Provas objetivas e discursivas serão aplicada em 19 de março de 2023

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 08:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 dez 2022 às 08:57
Superintendência da Receita Federal em Brasília
Superintendência da Receita Federal em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (5) o edital de abertura do concurso público destinado a preencher 699 vagas, sendo 469 para analista tributário e 230 para auditor-fiscal. Os salários são de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.
Além da remuneração, os servidores recebem R$ 458 de auxílio-alimentação. As duas funções exigem que os candidatos tenham o nível superior e o regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.
De acordo com o edital, 5% dos postos são reservados a pessoas com deficiência e 20% a candidatos autodeclarados negros, conforme determina a legislação. Veja a divisão das vagas:
  • Auditor-fiscal
  • 172 para ampla concorrência;
  • 46 reservadas a negros;
  • 12 reservadas a pessoas com deficiência.
  • Analista-tributário
  • Analista tributário
  • 351 para ampla concorrência;
  • 94 reservadas a negros;
  • 24 reservadas a pessoas com deficiência.
A Receita Federal poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia. O aval poderá ser de até 25% das vagas iniciais, ou seja, 174 aprovados a mais, sendo 57 auditores e 117 analistas.
As inscrições poderão ser feitas das 16h de 12 de dezembro até as 16h de 19 de janeiro de 2023, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pelo certame. As taxas custam R$ 115 (analista-tributário) e R$ 210 (auditor-fiscal).
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional. Os exames estão marcados para 19 de março de 2023, com aplicação em todas as capitais brasileiras.
A seleção terá validade de dois anos. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Receita Federal, conforme estabelece o edital. O último processo seletivo do órgão foi realizado em 2014 com 1.026 postos de nível médio para assistente técnico-administrativo.

Serviço

  • Vagas: 699
  • Cargos: auditor (230) e analista (469)
  • Requisitos: nível superior
  • Salários: R$ 12.142,39 e R$ 21.487,09, somando com o auxílio-alimentação de R$ 458
  • Inscrição: 12 de dezembro a 19 de janeiro de 2023, pelo site da FGV 
  • Taxa: R$ 115 (analista) e R$ 210 (auditor)
  • Provas: 19 de março de 2023
Receita Federal abre concurso com 699 vagas e salários de até 21 mil reais

LEIA MAIS

Prepara-se! 200 concursos e seleções reúnem 20 mil vagas no país

DER e Procuradoria-Geral do ES definem organizadoras de concurso

Incaper publica edital de concurso com 100 vagas no ES

Como ficam os concursos públicos federais com a eleição do Lula?

Concurso abre 200 vagas para analista do Executivo do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Receita Federal Brasília (DF)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados