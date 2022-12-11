Quase 200 concursos e seleções têm mais de 19 mil vagas no país

Superintendência da Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quase 200 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira (12) e reúnem mais de 18,8 mil vagas efetivas e temporárias. Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade de Norte a Sul do país. Os selecionados vão atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos.

Os salários podem chegar a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Espírito Santo e no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. As inscrições podem ser feitas até 5 e 16 de janeiro de 2023, respectivamente.

O prazo para se inscrever no o concurso com 699 vagas da Receita Federal começa às 16 horas desta segunda-feira (12) e se estende até 19 de janeiro. São 469 postos para analista tributário e 230 para auditor-fiscal, com salário de até R$ 21 mil.

No Espírito Santo, estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Ao todo, são 30 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. As remunerações iniciais são de R$ 3.339 para nível técnico e R$ 6.582.60 para nível superior, mais R$ 300 de auxílio alimentação. Os candidatos têm até 25 de janeiro para garantir a participação no certame.