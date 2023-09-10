Quase 200 concursos e seleções abertas têm 32 mil vagas no país

No Espírito Santo, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) anunciou a abertura de processo seletivo com 60 vagas para agente socioeducativo, sendo 40 para homens e 20 para mulheres. Para participar, é necessário ter o ensino médio e Carteira de Habilitação Categoria "B". As inscrições começam nesta segunda-feira (11) e seguem até as 15h do dia 18 de setembro de 2023.