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Carreira pública

Quase 200 concursos e seleções abertas têm 32 mil vagas no país

No Espírito Santo, as Guardas Municipais da Serra e de Cariacica estão com inscrições abertas para os certames com 150 e 35 vagas, respectivamente

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 18:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 set 2023 às 18:13
Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica
Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica Crédito: Claudio Postay/PMC / Divulgação
Depois de um final de semana prolongado, é bom os candidatos prepararem os cadernos e as apostilas. Isso porque estão abertos 196 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, que totalizam mais de 32 mil postos de trabalho efetivos e temporários em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
Câmara dos Deputados oferece o maior salário, podendo chegar a R$ 34 mil. A oferta é de 749 vagas, das quais 140 imediatas e 609 para cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 4 de outubro.
No Espírito Santo, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) anunciou a abertura de processo seletivo com 60 vagas para agente socioeducativo, sendo 40 para homens e 20 para mulheres. Para participar, é necessário ter o ensino médio e Carteira de Habilitação Categoria "B". As inscrições começam nesta segunda-feira (11) e seguem até as 15h do dia 18 de setembro de 2023.

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Já estão abertas as inscrições para o concurso da Guarda Municipal da Serra. São 150 vagas para o cargo de agente comunitário de segurança, que tem salário de até R$ 10 mil, somando os benefícios. Os interessados podem se inscrever até 5 de outubro.
Ainda na área de segurança, a Prefeitura de Cariacica tem 35 vagas para guarda municipal. A remuneração passa de R$ 6 mil mensais, com os benefícios. O prazo segue até 18 de outubro.

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