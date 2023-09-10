Quase 200 concursos e seleções abertas têm 32 mil vagas no país

Depois de um final de semana prolongado, é bom os candidatos prepararem os cadernos e as apostilas. Isso porque estão abertos 196 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, que totalizam mais de 32 mil postos de trabalho efetivos e temporários em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
A Câmara dos Deputados oferece o maior salário, podendo chegar a R$ 34 mil. A oferta é de 749 vagas, das quais 140 imediatas e 609 para cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 4 de outubro.
No Espírito Santo, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) anunciou a abertura de processo seletivo com 60 vagas para agente socioeducativo, sendo 40 para homens e 20 para mulheres. Para participar, é necessário ter o ensino médio e Carteira de Habilitação Categoria "B". As inscrições começam nesta segunda-feira (11) e seguem até as 15h do dia 18 de setembro de 2023.
Já estão abertas as inscrições para o concurso da Guarda Municipal da Serra. São 150 vagas para o cargo de agente comunitário de segurança, que tem salário de até R$ 10 mil, somando os benefícios. Os interessados podem se inscrever até 5 de outubro.
Ainda na área de segurança, a Prefeitura de Cariacica tem 35 vagas para guarda municipal. A remuneração passa de R$ 6 mil mensais, com os benefícios. O prazo segue até 18 de outubro.