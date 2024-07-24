Provas do concurso de professores da Serra serão aplicadas no domingo (28)

Prefeitura da Serra vai selecionar novos professores Crédito: Ricardo Medeiros

A aplicação dos testes ocorre em dois horários, pela manhã e à tarde. Os portões serão fechados às 7h45 e às 13h45, respectivamente.

Ao todo, foram registradas 18.323 inscrições, das quais 480 com direito à isenção. O cargo mais concorrido é o de professores de Séries Iniciais, com 5.941 registros, seguido por Professor de Educação Infantil (4.616) e Educação Especial - Deficiência Intelectual (1.952).

De acordo com o edital de convocação, o candidato deve comparecer ao local do teste munido de documento oficial de identificação e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricado de material transparente.

Os candidatos terão que responder 40 questões objetivas e elaborar texto dissertativo-argumentativo.