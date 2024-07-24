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895 vagas

Provas do concurso de professores da Serra serão aplicadas no domingo (28)

Candidatos devem conferir o local de realização dos exames no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap); certame tem mais de 18 mil inscritos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jul 2024 às 13:42

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 13:42

Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai selecionar novos professores Crédito: Ricardo Medeiros
As provas objetivas e discursivas do concurso público para professores da Prefeitura da Serra serão aplicadas no próximo domingo, dia 28 de julho. Os candidatos devem conferir o local de realização dos exames no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
A aplicação dos testes ocorre em dois horários, pela manhã e à tarde. Os portões serão fechados às 7h45 e às 13h45, respectivamente.
Ao todo, foram registradas 18.323 inscrições, das quais 480 com direito à isenção. O cargo mais concorrido é o de professores de Séries Iniciais, com 5.941 registros, seguido por Professor de Educação Infantil (4.616) e Educação Especial - Deficiência Intelectual (1.952).
De acordo com o edital de convocação, o candidato deve comparecer ao local do teste munido de documento oficial de identificação e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricado de material transparente.
Os candidatos terão que responder 40 questões objetivas e elaborar texto dissertativo-argumentativo.
O concurso para professores da Prefeitura da Serra oferece 895 vagas, com remuneração que varia de R$ 2.903,48 a R$ 4.503,95, de acordo com a titulação do candidato. Os aprovados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 800. A carga horária é de 25 horas semanais.

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