Prepare-se! Mais de 30 mil vagas em 168 concursos e seleções em todo o país

Concurso do TRT tem oportunidades para quem tem os níveis médio e superior Crédito: Fernando Madeira

Estão abertas mais de 30 mil vagas em 168 concursos -publicos"=""> concursos -publicos"> concursos -publicos"> concursos -publicos"=""> concursos -publicos"> concursos -publicos"> concursos públicos e processos seletivos pelo país. As oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (17) são para candidatos de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras. Os postos podem ser temporários ou efetivos.

O salário pode chegar a R$ 33,6 mil no Ministério Público Federal (MPF). O certame tem como objetivo preencher 13 vagas de procurador. Os interessados em ingressar na instituição têm até quarta-feira, 19 de outubro, para se inscrever.

No Espírito Santo, o Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para o concurso de técnico e analista judiciários. As chances são para profissionais que tenham os níveis médio e superior. O prazo segue até 24 de outubro de 2022. A remuneração varia de R$ 7,5 mil a R$ 14,2 mil.

Também estão abertas as inscrições para o concurso do Tribunal de Contas. Neste caso, as inscrições seguem até 12 de dezembro. São 20 vagas para auditor de controle externo. Os candidatos precisam ter o nível superior.