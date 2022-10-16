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Vários níveis

Prepare-se! Mais de 30 mil vagas em 168 concursos e seleções em todo o país

Há postos para trabalhar nas áreas de Educação, Segurança Pública, Tributária, Administrativa, entre outras; veja a lista completa dos processos seletivos

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 19:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 out 2022 às 19:06
Tribunal Regional do Trabalho - Prédio Sede do TRT 17ª Região, na Enseada do Suá, em Vitória
Concurso do TRT tem oportunidades para quem tem os níveis médio e superior Crédito: Fernando Madeira
Estão abertas mais de 30 mil vagas em 168 concursos-publicos"="">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos-publicos"="">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos públicos e processos seletivos pelo país. As oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (17) são para candidatos de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras. Os postos podem ser temporários ou efetivos.
O salário pode chegar a R$ 33,6 mil no Ministério Público Federal (MPF). O certame tem como objetivo preencher 13 vagas de procurador. Os interessados em ingressar na instituição têm até quarta-feira, 19 de outubro, para se inscrever.
No Espírito Santo, o Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para o concurso de técnico e analista judiciários. As chances são para profissionais que tenham os níveis médio e superior. O prazo segue até 24 de outubro de 2022. A remuneração varia de R$ 7,5 mil a R$ 14,2 mil.
Também estão abertas as inscrições para o concurso do Tribunal de Contas. Neste caso, as inscrições seguem até 12 de dezembro. São 20 vagas para auditor de controle externo. Os candidatos precisam ter o nível superior.
Ainda no Estado, as prefeituras de Aracruz, São Gabriel da Palha, Serra e Castelo estão com oportunidades disponíveis para cargos temporários.

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