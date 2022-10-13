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Censo 2022: IBGE abre 1.256 vagas de emprego no Espírito Santo

Oportunidades são para as funções de recenseador, distribuídas em 49 municípios, e para Agente Censitário Supervisor, em 3 municípios

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2022 às 16:56
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
Censo Demográfico 2022 do IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Superintendência do IBGE no Espírito Santo está oferecendo novas vagas temporárias para trabalhar no Censo 2022. São 1.256 vagas para a função de recenseador, distribuídas em 49 municípios, e 5 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS), em 3 municípios.
As inscrições são gratuitas e começam nesta quinta-feira (13). Os interessados podem se candidatar até a próxima quinta-feira (20). As inscrições devem ser feitas presencialmente nos locais indicados (confira no infográfico abaixo). Os candidatos passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.
Censo 2022 IBGE abre vagas de emprego
Para o cargo de agente censitário supervisor, a escolaridade exigida é o nível médio completo. Já para o cargo de recenseador, a escolaridade exigida é o nível fundamental completo.
A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A remuneração do recenseador é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). Um simulador para calcular a remuneração do recenseador está disponível no site do Censo 2022.
Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.

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