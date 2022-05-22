Prepare-se! 166 seleções e concursos abertos com salários de até R$ 32 mil

O Ministério da Defesa divulgou editais para preencher 111 vagas no Instituto Militar de Engenharia (IME), na cidade do Rio de Janeiro. A seleção, que abre inscrições em 1º de junho, oferece 92 postos de nível médio para admissão aos cursos de graduação e 19 para engenheiros que já concluíram a faculdade e querem seguir carreira no Exército. As inscrições podem ser feitas de 1º de junho a 11 de julho.