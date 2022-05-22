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Oportunidades

Prepare-se! 166 seleções e concursos abertos com salários de até R$ 32 mil

Há mais de 20 mil vagas efetivas e temporárias destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade em vários órgãos públicos do país

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 19:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2022 às 19:15
O Brasil tem 166 concursos públicos e processos seletivos abertos nesta segunda-feira (23) com salários que passam de R$ 32 mil mensais. Ao todo, são mais de 20 mil vagas efetivas e temporárias destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os interessados podem se inscrever para trabalhar nas áreas de segurança pública, saúde, magistério, câmaras municipais, Forças Armadas, entre outras.
O maior salário, R$ 32.004, é pago ao cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os Estados do Rio Grande do SulSanta Catarina e Paraná. As inscrições seguem até 20 de junho.
Atendimento no Iema
Iema vai contratar guardas ambientais temporários Crédito: Iema/Divulgação
Outro concurso que conta com salário bem atrativo é o da Polícia Civil de Alagoas, chegando a R$ 20.665,50 para carga horária de 40 horas semanais. A oferta é de 80 oportunidades para delegados. Os interessados podem se inscrever até 24 de junho.
O Ministério da Defesa divulgou editais para preencher 111 vagas no Instituto Militar de Engenharia (IME), na cidade do Rio de Janeiro. A seleção, que abre inscrições em 1º de junho, oferece 92 postos de nível médio para admissão aos cursos de graduação e 19 para engenheiros que já concluíram a faculdade e querem seguir carreira no Exército. As inscrições podem ser feitas de 1º de junho a 11 de julho.
No Espírito Santo, há postos de trabalho temporário na Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama). O órgão anunciou que vai preencher sete vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais com ensino médio e superior. Os interessados têm até 27 de maio para se inscrever.
Há ainda duas vagas para guarda ambiental no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Para participar, é necessário ter o ensino médio e carteira de habilitação B. As inscrições seguem até 3 de junho.

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