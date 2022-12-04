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Prepara-se! 200 concursos e seleções reúnem 20 mil vagas no país

Candidatos podem se inscrever para postos efetivos e temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros; confira a lista

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 19:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 dez 2022 às 19:07
Sede da Incaper, em Vitória
Incaper abriu concurso com 100 vagas no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
A semana começa com 208 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo país. A oferta é de 20 mil vagas em cargos destinados a todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever nesta segunda-feira (5) para postos efetivos e temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo para o cargo de conselheiro substituto. O prazo para se inscrever vai até 5 de janeiro de 2023. O órgão também lançou concurso para contratação de 20 auditores de controle externo, destinado a quem tem nível superior. Nesse caso, os novos servidores terão ganhos de R$ 13.700 por mês. Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro.
As inscrições para o concurso da guarda municipal da Prefeitura de Vila Velha terminam nesta segunda-feira (5). São 60 vagas para candidatos que têm o nível médio e idade entre 18 e 35 anos.
A Prefeitura de Guarapari lançou dois editais de processos seletivos. O primeiro deles tem como objetivo preencher 85 vagas na área da Saúde, enquanto que o segundo reserva oito postos para odontólogos. O prazo para se inscrever vai até os dias 7 e 6 de dezembro, respectivamente.
Oportunidades ainda na Prefeitura de Marataízes. São 300 chances com salários que podem chegar a R$ 3.988. Os interessados têm até o dia 9 de dezembro para se inscrever.

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