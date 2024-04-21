Prefeituras, Iema, Justiça Federal e mais 240 concursos e seleções abertos

Prefeituras, Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), Justiça Federal e outros 240 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 38 mil postos para servidores efetivos e temporários.
Os candidatos poderão trabalhar em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, tribunais, entre outros órgãos.
A remuneração pode chegar a R$ 24.139 na Prefeitura de Matelândia, no interior do Paraná. A seleção visa formar cadastro de reserva, e os interessados têm até a próxima quarta-feira (24) para se inscrever.
No Espírito Santo, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) lançou edital para a contratação de profissionais temporários. São 15 vagas para cargos de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 6.911, com carga horária de 40 horas semanais. O prazo para garantir a participação na seleção vai até 2 de maio.
A Prefeitura de Linhares, que fica no Norte do Estado, vai contratar 448 profissionais temporários da área da Saúde. As chances são para quem tem níveis médio técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.265,83 a R$ 16.298,22, de acordo com a escolaridade e a carga horária.
Também estão abertas as inscrições para o concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os postos são para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. Os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior. O prazo segue até 10 de maio.