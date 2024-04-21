Prefeituras, Iema, Justiça Federal e mais 240 concursos e seleções abertos

A remuneração pode chegar a R$ 24.139 na Prefeitura de Matelândia, no interior do Paraná. A seleção visa formar cadastro de reserva, e os interessados têm até a próxima quarta-feira (24) para se inscrever.

Também estão abertas as inscrições para o concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os postos são para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. Os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior. O prazo segue até 10 de maio.