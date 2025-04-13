Prefeituras do ES, MPF e Ifes: mais de 20 mil vagas em concursos e seleções

Prova de concurso: MPF tem maior salário entre certames abertos Crédito: Lifestock

Pelo menos 141 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 20 mil vagas efetivas e temporárias. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Há postos para trabalhar nos governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

O maior salário é pago pelo Ministério Público Federal, R$ 39 mil. O prazo para se inscrever segue até o dia 22 de abril. São 58 postos para procurador da República.

Várias prefeituras no Espírito Santo estão com processos seletivos em aberto para contratação de profissionais de várias áreas de atuação, como é o caso de Alto Rio Novo , no Sul do Estado. São quatro oportunidades, com ganhos que chegam a R$ 2.604. Chances temporárias ainda em Pinheiros, Santa Maria de Jetibá, Serra e Vitória.

Já em Cariacica , são 15 vagas para o cargo de fiscal efetivo. Os candidatos precisam ter nível superior, com remuneração mensal de R$ 3.360. O prazo para se inscrever vai até 30 de abril.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai contratar professor substituto para atuar no campus da Serra. O salário pode chegar a R$ 8.058, e os interessados podem se inscrever até 20 de abril.