Prefeituras do ES, Exército e IBGE: mais de 20 mil vagas em concursos e seleções

Oportunidade temporária no IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Pelo menos 170 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 20 mil vagas efetivas e temporárias. As oportunidades são voltadas para todos os níveis de escolaridade.

Os postos são para trabalhar nos governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 35 mil no Tribunal de Justiça do Ceará, com prazo de inscrição aberto até 22 de maio.

Prefeitura de Vila Velha está com 17 vagas temporárias para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.029 a R$ 4.272. Os interessados podem se inscrever até 5 de maio.

Em Vitória, o processo seletivo visa contratar técnico em prótese dentária, com ganho de R$ 2.159. O prazo de inscrição vai até 5 de maio.

Oportunidades temporárias ainda em Rio Novo do Sul, São Roque do Canaã, Viana e Pancas.

Já a Prefeitura de Cariacica encerra, no dia 30 de abril, as inscrições para o concurso de fiscal. São 15 vagas para quem tem nível superior. A remuneração mensal é de R$ 3.360.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital para a contratação temporária de profissionais. São 39 vagas, sendo 38 para agente de pesquisa e mapeamento e uma para supervisor de coleta e qualidade. A remuneração pode chegar a R$ 3.379. As chances foram distribuídas por sete Estados, entre eles o Espírito Santo.