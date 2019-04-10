Prefeituras do ES abrem vagas para temporários

Os salários podem chegar a R$ 8.805,79 Crédito: públicas/arquivo

As prefeituras de Serra, Vitória e Vila Velha e Ibatiba estão com processo seletivo aberto para a contratação de temporários. A remuneração pode chegar a R$ 8.805,79.

Em Vitória, as vagas são para bibliotecário, analista em gestão pública, nutricionista, engenheiro, entre outros. Em Vila Velha, onde as inscrições terminam hoje, há vagas para a área da saúde, assim como na prefeitura da Serra.

Já a Prefeitura de Ibatiba traz vagas para diferentes níveis de escolaridade, para os cargos de operador de máquina pesada, educador físico, cirurgião dentista, e outros.

VEJA AS OPORTUNIDADES

Prefeitura da Serra

Cargos: Clínico geral; clínico geral para atuar na saúde mental; cardiologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; dermatologista adulto; neurologista adulto e neurologista pediatra; ginecologista/obstetra; psiquiatra adulto; pediatra; e urologista

Remuneração: Para 20 horas semanais, o salário base é de R$ 3.222,98, mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300,00.

site Inscrições: Até o dia 16 de abril, no

Prefeitura de Vitória

Cargos: Analista em gestão público (estatístico); bibliotecário; nutricionista e engenheiro eletricista

Remuneração: De até R$ 5.535,22

site Inscrições: Até o dia 12 de abril, no

Prefeitura de Vila Velha

Cargos: analista público de gestão (administrador, contador e direito); engenheiro sanitário; angiologista e clínico geral; infectologista; ginecologista; terapeuta ocupacional, psiquiatra, entre outros

Remuneração: De até R$ R$ 8.805,79

Inscrições: Até hoje, no site Até hoje, no

PREFEITURA DE IBATIBA

A Prefeitura de Ibatiba abriu processo seletivo para cadastro de reserva. Há vagas para operador de máquinas pesadas, agente de limpeza urbana, cirurgião dentista, educador físico, entre outros. A remuneração pode chegar a R$ 3.254,34 de acordo com o cargo pretendido.

edital Mais detalhes podem ser conferidos no

Inscrições

Prazo: até o dia 11 de abril

Onde: No Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ibatiba, localizada à Rua Salomão Fadlalah, nº 255, Bairro Centro, Ibatiba/ES