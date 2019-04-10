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Quase R$ 9 mil

Prefeituras do ES abrem vagas para temporários

Há vagas para bibliotecário, nutricionista, cirurgião dentista, servente, entre outros

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 22:23

Publicado em 

09 abr 2019 às 22:23
Os salários podem chegar a R$ 8.805,79 Crédito: públicas/arquivo
As prefeituras de Serra, Vitória e Vila Velha e Ibatiba estão com processo seletivo aberto para a contratação de temporários. A remuneração pode chegar a R$ 8.805,79.
Em Vitória, as vagas são para bibliotecário, analista em gestão pública, nutricionista, engenheiro, entre outros. Em Vila Velha, onde as inscrições terminam hoje, há vagas para a área da saúde, assim como na prefeitura da Serra.
Já a Prefeitura de Ibatiba traz vagas para diferentes níveis de escolaridade, para os cargos de operador de máquina pesada, educador físico, cirurgião dentista, e outros. 
VEJA AS OPORTUNIDADES
Prefeitura da Serra
Cargos: Clínico geral; clínico geral para atuar na saúde mental; cardiologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; dermatologista adulto; neurologista adulto e neurologista pediatra; ginecologista/obstetra; psiquiatra adulto; pediatra; e urologista
Remuneração: Para 20 horas semanais, o salário base é de R$ 3.222,98, mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300,00.
Inscrições: Até o dia 16 de abril, no site 
Prefeitura de Vitória
Cargos: Analista em gestão público (estatístico); bibliotecário; nutricionista e engenheiro eletricista
Remuneração: De até R$ 5.535,22
Inscrições: Até o dia 12 de abril, no site 
Prefeitura de Vila Velha
Cargos: analista público de gestão (administrador, contador e direito); engenheiro sanitário; angiologista e clínico geral; infectologista; ginecologista; terapeuta ocupacional, psiquiatra, entre outros
Remuneração: De até R$ R$ 8.805,79
Inscrições: Até hoje, no site 
PREFEITURA DE IBATIBA
A Prefeitura de Ibatiba abriu processo seletivo para cadastro de reserva. Há vagas para operador de máquinas pesadas, agente de limpeza urbana, cirurgião dentista, educador físico, entre outros. A remuneração pode chegar a R$ 3.254,34 de acordo com o cargo pretendido.
Mais detalhes podem ser conferidos no edital
Inscrições
Prazo: até o dia 11 de abril
Onde: No Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ibatiba, localizada à Rua Salomão Fadlalah, nº 255, Bairro Centro, Ibatiba/ES
 

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