Prefeituras do ES abrem processo seletivo com salário de até R$ 9 mil

Há vagas para agente administrativo e contador Crédito: Reprodução

As prefeituras de Guarapari, Santa Teresa, Fundão e Castelo estão com processo seletivo aberto com vagas para diferentes níveis de escolaridade. Além da remuneração mensal, há vale transporte, vale alimentação, entre outros. Há cargos em que os benefícios ultrapassam R$ 9 mil.

Em Guarapari, as vagas de Ensino Médio são para de cuidador (06), educador social (01) e de informática (01). E, para as de Ensino Fundamental, há vaga de cozinheiro (1) e auxiliar de serviços gerais (02). A remuneração, dependendo do cargo pretendido, chega a R$ 5.074,86. Os interessados têm até o dia 27 de março para fazer a inscrição.

edital . Nesta terça-feira (26), por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), a Prefeitura de Guarapari abriu vagas temporárias para cuidador (05), educador social (1); oficineiro(a) de informática (01); cozinheiro(a) (01) e auxiliar de serviços gerais (02). Mais detalhes podem ser conferidos no

Inscrições: nos dias 26 e 27 de março, na Secretaria Municipal de Trabalho Assistência e Cidadania, situada a Rua Santo Antônio, n°141, Muquiçaba, Guarapari -ES, nos horários de 9h as 11h e de 13:00 h às 17h.

FUNDÃO

No edital I edital II edital III A Prefeitura de Fundão tornou público três editais de processo seletivo para o preenchimento de 132 vagas imediatas. O salário pode chegar a R$ 2.141,10., as vagas são para agente de suporte operacional. No, para operador de máquina e motorista profissional. Já no, as vagas são para agente administrativo, analista de recursos humanos e contador.

Os cargos ofertados são de operador de máquina, motorista profissional, agente administrativo, analista de recursos humanos e contador.

Inscrições: Para o cargo de agente de suporte operacional, serão realizadas exclusivamente no preenchimento do formulário de inscrição, que consta no edital. O envelope deve ser entregue no primeiro piso da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Sustentável, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 15, térreo, Centro, Fundão/ES. Até às 17h do dia 28 de março.

Para operador de máquina e motorista profissional, o envelope deve ser entregue na Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Rua Cizenando Braga, nº 43, Centro, Fundão/ES. Até às 17h do dia 27 de março.

Nas vagas da área administrativa, o formulário deve ser entregue no primeiro piso Secretaria de Obras e Desenvolvimento Sustentável, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 15, térreo, Centro, Fundão/ES. O prazo termina às 17h do dia 29 de março.

CASTELO

edital. A Prefeitura de Castelo abriu uma vaga para o cargo de Procurador Municipal. Os interessados devem ter bacharel em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo menos três anos no patrocínio de causas judiciais. A remuneração mensal é de R$ 2.744,11, com auxílio alimentação de R$ 200,00 e vale-feira R$ 8,00. Mais informações podem ser conferidas no

Inscrições: Até o dia 2 de abril, na Sede da Procuradoria Geral, localizada à Rua Antonio Machado, n° 35, Centro, Castelo/ES, de 8h Às 15h.

SANTA TERESA

edital Em Santa Teresa, há oportunidades de cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e médico. A jornada de trabalho semanal varia de 30 a 40 horas. Veja mais informações no site, em que está disponívelpara cada cargo.

Cargos: técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e médico