Prefeituras de Ibiraçu, Fundão, Santa Teresa abrem processo seletivo

A remuneração pode chegar a R$ 3.254,34 Crédito: Reprodução internet

As prefeituras de Ibiraçu, Fundão e Santa Teresa abriram processo seletivo para contratação temporária. Com cargos para psicólogo, técnico administrativo, motorista e instrutor, as vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 3.254,34.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo simplificado para o cargo de motorista. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e, a remuneração, R$ 794,77. O interessados devem ter Ensino Médio Completo e habilitação para dirigir a categoria "D".

Inscrições

Prazo: As inscrições têm início nesta sexta-feira (11) e terminam no dia 17 de abril

Onde: Na sala da Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1ºandar, Centro, Santa Teresa - ES

Telefone: Para mais informações: (27) 3259-3900

PREFEITURA DE FUNDÃO

A Prefeitura de Fundão abriu inscrições para seis vagas, distribuídas entre instrutor I e II. A jornada de trabalho semanal, respectivamente, é de 40h e 45h.

O objetivo é atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura.

Pré-requisitos: para a vaga de instrutor I, é preciso ter diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena ou bacharelado em Educação Física; já para o cargo de instrutor II, é preciso ter concluído o ensino médio

Inscrições: nos dias 17, 18, 22, 23 e 24 de abril, exclusivamente na Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e

Cultura, localizada na Rodovia Josil Espíndula Agostini, s/n – Casa da Cultura “Mauro Mattos Pereira”, 2º Andar, Centro, Fundão – ES

PREFEITURA DE IBIRAÇU

A Prefeitura de Ibiraçu abriu processo seletivo para contratação temporária de operador de máquinas pesadas. Os interessados devem ter Carteira de Habilitação de Motorista Profissional, categoria C. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de até R$ 1.515,74.

edital Mais detalhes podem ser conferidos no

Inscrições

Prazo: no dia 15 de abril

Onde: na Secretaria de Agricultura, localizada na Avenida Cond’Eu, nº 344, Centro, Ibiraçu/ES, no dia 15 de abril de 2019. Horário: das 07:00 às 11:00 horas e das 12:00 às 16:00 horas