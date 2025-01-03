Prefeitura do ES lança edital de concurso com 47 vagas

A Prefeitura de Mimoso do Sul, município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou edital de abertura de concurso público com 47 vagas em cargos de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.412 a R$ 2.671.
As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 13 de janeiro até as 18 horas de 14 de fevereiro, no site do Instituto Metrópole Soluções, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 29,99.
Podem pedir isenção do valor, os candidatos com família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal; e for membro de família de baixa renda. O prazo para solicitar o benefício será no período de 13 a 31 de janeiro.
As provas objetivas estão marcadas para o dia 23 de março.
Confira os cargos
NÍVEL FUNDAMENTAL
- Bombeiro hidráulico (cadastro)
- Calceteiro (cadastro)
- Coveiro (cadastro)
- Mecânico (cadastro)
- Pedreiro (cadastro)
NÍVEL MÉDIO
- Agente de proteção e defesa civil (1)
- Agente de suporte educacional (1)
- Agente fiscal de obras (1)
- Agente fiscal de posturas (1)
- Agente fiscal sanitário (1)
- Atendente de consultório médico (1)
- Atendente de consultório odontológico (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de contabilidade (cadastro)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Coordenador escolar (1)
- Cuidador da educação especial (cadastro)
- Cuidador da educação infantil (cadastro)
- Cuidador social (cadastro)
- Educador social (cadastro)
- Eletricista (cadastro)
- Entrevistador social (cadastro)
- Operador de máquinas (cadastro)
- Oficineiro (1)
NÍVEL TÉCNICO
- Técnico agrícola (cadastro)
- Técnico em enfermagem (1)
- Técnico em informática (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Topógrafo (cadastro)
NÍVEL SUPERIOR
- Advogado de programas sociais da Semades
- Agente fiscal de tributos (1)
- Analista administrativo (1)
- Analista de tecnologia da informação (1)
- Arquiteto (cadastro)
- Assistente social (1)
- Auditor de controle interno (1)
- Auditor operacional do SUS (1)
- Cirurgião dentista (1)
- Contador (1)
- Enfermeiro (1)
- Engenheiro agrônomo (cadastro)
- Engenheiro civil (cadastro)
- Engenheiro eletricista (cadastro)
- Farmacêutico (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Fonoaudiólogo (cadastro)
- Médico (1)
- Médico de especialidade (1)
- Médico do trabalho (1)
- Médico veterinário (1)
- Nutricionista (1)
- Pedagogo (1)
- Pedagogo assistencial (1)
- Pedagogo da Seme (1)
- Procurador municipal (1)
- Professor – Anos Finais - Arte (1)
- Professor – Anos Finais - Ciências (1)
- Professor – Anos Finais - Ensino Religioso (1)
- Professor – Anos Finais - Geografia (1)
- Professor – Anos Finais - História (1)
- Professor – Anos Finais - Inglês (1)
- Professor – Anos Finais - Matemática (1)
- Professor – Anos Finais – Educação Física (1)
- Professor – Anos Finais – Língua Portuguesa (1)
- Professor – Anos Iniciais (1)
- Professor da educação infantil (1)
- Psicólogo (1)
- Terapeuta ocupacional (cadastro)