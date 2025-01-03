Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mimoso do Sul

Prefeitura do ES lança edital de concurso com 47 vagas

Oportunidades são para cargos efetivos de níveis fundamental, médio, técnico e superior; interessados podem se inscreve de 13 de janeiro a 14 de fevereiro

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 14:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jan 2025 às 14:58
Prefeitura de Mimoso do Sul
Prefeitura de Mimoso do Sul vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação/Prefeitura de Mimoso
A Prefeitura de Mimoso do Sul, município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou edital de abertura de concurso público com 47 vagas em cargos de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.412 a R$ 2.671.
As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 13 de janeiro até as 18 horas de 14 de fevereiro, no site do Instituto Metrópole Soluções, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 29,99.
Podem pedir isenção do valor, os candidatos com família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal; e for membro de família de baixa renda. O prazo para solicitar o benefício será no período de 13 a 31 de janeiro.
As provas objetivas estão marcadas para o dia 23 de março.

Confira os cargos

NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Bombeiro hidráulico (cadastro)
  • Calceteiro (cadastro)
  • Coveiro (cadastro)
  • Mecânico (cadastro)
  • Pedreiro (cadastro)
NÍVEL MÉDIO
  • Agente de proteção e defesa civil (1)
  • Agente de suporte educacional (1)
  • Agente fiscal de obras (1)
  • Agente fiscal de posturas (1)
  • Agente fiscal sanitário (1)
  • Atendente de consultório médico (1)
  • Atendente de consultório odontológico (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de contabilidade (cadastro)
  • Auxiliar de farmácia (1)
  • Coordenador escolar (1)
  • Cuidador da educação especial (cadastro)
  • Cuidador da educação infantil (cadastro)
  • Cuidador social (cadastro)
  • Educador social (cadastro)
  • Eletricista (cadastro)
  • Entrevistador social (cadastro)
  • Operador de máquinas (cadastro)
  • Oficineiro (1)
NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico agrícola (cadastro)
  • Técnico em enfermagem (1)
  • Técnico em informática (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (1)
  • Topógrafo (cadastro)
NÍVEL SUPERIOR
  • Advogado de programas sociais da Semades
  • Agente fiscal de tributos (1)
  • Analista administrativo (1)
  • Analista de tecnologia da informação (1)
  • Arquiteto (cadastro)
  • Assistente social (1)
  • Auditor de controle interno (1)
  • Auditor operacional do SUS (1)
  • Cirurgião dentista (1)
  • Contador (1)
  • Enfermeiro (1)
  • Engenheiro agrônomo (cadastro)
  • Engenheiro civil (cadastro)
  • Engenheiro eletricista (cadastro)
  • Farmacêutico (1)
  • Fisioterapeuta (1)
  • Fonoaudiólogo (cadastro)
  • Médico (1)
  • Médico de especialidade (1)
  • Médico do trabalho (1)
  • Médico veterinário (1)
  • Nutricionista (1)
  • Pedagogo (1)
  • Pedagogo assistencial (1)
  • Pedagogo da Seme (1)
  • Procurador municipal (1)
  • Professor – Anos Finais - Arte (1)
  • Professor – Anos Finais - Ciências (1)
  • Professor – Anos Finais - Ensino Religioso (1)
  • Professor – Anos Finais - Geografia (1)
  • Professor – Anos Finais - História (1)
  • Professor – Anos Finais - Inglês (1)
  • Professor – Anos Finais - Matemática (1)
  • Professor – Anos Finais – Educação Física (1)
  • Professor – Anos Finais – Língua Portuguesa (1)
  • Professor – Anos Iniciais (1)
  • Professor da educação infantil (1)
  • Psicólogo (1)
  • Terapeuta ocupacional (cadastro)

LEIA MAIS 

Sedu, INSS e Aracruz: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Concursos federais vão abrir quase 17 mil vagas em 2025; confira a lista

Sedu do ES publica edital de concurso com 1.290 vagas

Polícia Civil do ES vai abrir concurso com 1.052 vagas em 2025

Confira os detalhes do edital do concurso da Prefeitura de Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Mimoso do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados