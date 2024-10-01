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Piúma

Prefeitura do ES abre concurso público com salário de até R$ 4 mil

Oferta é de 202 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade;  inscrições poderão ser feitas no período de 8 a 31 de outubro

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 09:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 out 2024 às 09:51
Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo
Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma
A Prefeitura de Piúma, município que fica no litoral Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 202 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.428 a R$ 4.141,20. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 560. O edital de abertura do certame foi publicado nesta terça-feira (1º).
As inscrições poderão ser feitas no período de 8 a 31 de outubro de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). 
A taxa de participação é de R$ 65 para os cargos de níveis fundamental, médio e técnico e de R$ 85 para os de nível superior.
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. A solicitação do benefício pode ser feita nos dias 8 e 9 de outubro.

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O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos e avaliação de títulos para candidatos a professor e pedagogo. Os exames serão aplicados nos dias 24 de novembro e 1º de dezembro, de acordo com o cargo. Os testes serão realizados em Piúma.
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos

  • NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Auxiliar em saúde bucal (11)
  • NÍVEL MÉDIO
  • Agente administrativo (23)
  • Agente fiscal (4)
  • Eletricista (2)
  • Secretário escolar (9)
  • Fiscal de saúde pública e meio ambiente (5)
  • NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico em eletrotécnica (2)
  • NÍVEL SUPERIOR
  • Assistente social (4)
  • Auditor fiscal de tributos municipais: Direito (2)
  • Auditor fiscal de tributos municipais: Contabilidade (2)
  • Auditor fiscal de tributos municipais: qualquer área de formação (4)
  • Auditor público interno: Contabilidade (1)
  • Biólogo (1)
  • Contador (2)
  • Fisioterapeuta (4)
  • Fonoaudiólogo (3)
  • Médico veterinário (1)
  • Nutricionista (4)
  • Professor PA (74)
  • Professor PB: Educação Física (4)
  • Professor PB: Geografia (2)
  • Professor PB: História (1)
  • Professor PB: Língua Portuguesa (6)
  • Professor PB: Matemática (3)
  • Professor PB: Arte (12)
  • Professor Pedagogo (10)
  • Psicólogo (5)

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