Prefeitura do ES abre concurso público com salário de até R$ 4 mil

Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma

A Prefeitura de Piúma , município que fica no litoral Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 202 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.428 a R$ 4.141,20. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 560. O edital de abertura do certame foi publicado nesta terça-feira (1º).

A taxa de participação é de R$ 65 para os cargos de níveis fundamental, médio e técnico e de R$ 85 para os de nível superior.

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. A solicitação do benefício pode ser feita nos dias 8 e 9 de outubro.

O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos e avaliação de títulos para candidatos a professor e pedagogo. Os exames serão aplicados nos dias 24 de novembro e 1º de dezembro, de acordo com o cargo. Os testes serão realizados em Piúma.

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos

NÍVEL FUNDAMENTAL

Auxiliar em saúde bucal (11)

NÍVEL MÉDIO

Agente administrativo (23)

Agente fiscal (4)

Eletricista (2)

Secretário escolar (9)

Fiscal de saúde pública e meio ambiente (5)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico em eletrotécnica (2)