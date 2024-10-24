Prefeitura do ES abre concurso com salários de até R$ 6 mil

Fachada da sede da Prefeitura de Santa Teresa Crédito: Facebook PMST

O salário pode chegar a R$ 6 mil, somando os ganhos e os benefícios. A remuneração inicial varia de R$ 1.494,40 a R$ 2.497,61, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Há ainda adicional de produtividade para os fiscais. Os valores são: R$ 1.721,28 para fiscal de obras e posturas, R$ 1.756,17 para fiscal de vigilância sanitária e de R$ 2.997,14 para fiscal tributário.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 14 horas do dia 25 de outubro até as 23h59 do dia 21 de novembro de 2024, no site do Instituto Access , empresa responsável pelo certame.

A taxa de participação é de R$ 38 para os cargos de nível médio e R$ 57 para os de nível superior.

Podem pedir isenção do valor os candidatos doadores de medula óssea; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo que prestaram serviços nas eleições; com hipossuficiência econômica; pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; pessoa com deficiência; e doadores de sangue. A solicitação dos benefícios deve ser feita nos dias 25 e 26 de outubro.

O concurso contará com provas objetivas, para todos os cargos; exame discursivo, para o magistério; e avaliação de títulos, para as funções de nível superior. Os testes estão marcados para o dia 15 de dezembro, em Santa Teresa.

Confira as vagas

NÍVEL MÉDIO

Fiscal de Meio Ambiente (2)

Fiscal de Obras e Posturas (1)

Fiscal de Vigilância Sanitária (2)