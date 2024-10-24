Prefeitura do ES abre concurso com salários de até R$ 6 mil

A Prefeitura de Santa Teresa, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 62 vagas para cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 5% são destinadas a pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.
O salário pode chegar a R$ 6 mil, somando os ganhos e os benefícios. A remuneração inicial varia de R$ 1.494,40 a R$ 2.497,61, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Há ainda adicional de produtividade para os fiscais. Os valores são: R$ 1.721,28 para fiscal de obras e posturas, R$ 1.756,17 para fiscal de vigilância sanitária e de R$ 2.997,14 para fiscal tributário.
As inscrições poderão ser feitas a partir das 14 horas do dia 25 de outubro até as 23h59 do dia 21 de novembro de 2024, no site do Instituto Access, empresa responsável pelo certame.
A taxa de participação é de R$ 38 para os cargos de nível médio e R$ 57 para os de nível superior.
Podem pedir isenção do valor os candidatos doadores de medula óssea; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo que prestaram serviços nas eleições; com hipossuficiência econômica; pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; pessoa com deficiência; e doadores de sangue. A solicitação dos benefícios deve ser feita nos dias 25 e 26 de outubro.
O concurso contará com provas objetivas, para todos os cargos; exame discursivo, para o magistério; e avaliação de títulos, para as funções de nível superior. Os testes estão marcados para o dia 15 de dezembro, em Santa Teresa.
Confira as vagas
- NÍVEL MÉDIO
- Fiscal de Meio Ambiente (2)
- Fiscal de Obras e Posturas (1)
- Fiscal de Vigilância Sanitária (2)
- NÍVEL SUPERIOR
- Fiscal Tributário (cadastro)
- Pedagogo (MAPP) (8)
- Professor de Educação Infantil (MAPA) (11)
- Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (MAPB) (31)
- Professor de Nível Fundamental Arte (MAPB) (2)
- Professor de Ensino Fundamental Educação Física (MAPB) (5)