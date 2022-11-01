Prefeitura do ES abre concurso com salário de até R$ 4,1 mil

Serviço
Edital 001/2022
Vagas: 47, mais cadastro de reserva - cargos diversos - níveis fundamental, médio e superior.
Cargos:
Gari (2)
Servente (5)
Trabalhador braçal (3)
Vigia
Jardineiro
Mecânico (1)
Motorista (3)
Pedreiro (2)
Operador de máquinas (3)
Operador de pá carregadeira (1)
Operador de patrol (1)
Operador de retroescavadeira (1)
Operador de trator esteira (1)
Berçarista
Eletricista (1)
Agente administrativo (1)
Agente de arrecadação
Agente fiscal (2)
Auxiliar de farmácia (1)
Auxiliar de fisioterapeuta (1)
Auxiliar de odontologia (1)
Escriturário
Fiscal de saneamento (1)
Técnico agrícola (1)
Técnico de computador (1)
Técnico de enfermagem (1)
Técnico de radiologia (1)
Técnico em contabilidade (1)
Assistente social
Contador
Enfermeiro (1)
Engenheiro agrônomo
Engenheiro civil
Fiscal de tributos (1)
Fisioterapeuta
Médico cardiologista (1)
Médico cirurgião geral (1)
Médico clínico geral (1)
Médico ginecologista (1)
Médico ortopedista (1)
Médico pediatra (1)
Médico veterinário (1)
Odontólogo (1)
Procurador (1)
Psicólogo
Edital 002/2022
Vagas: 51, mais cadastro de reserva.
Cargos:
Auxiliar de secretaria escolar (2)
Secretário escolar (3)
Pedagogo MaM - PP (8)
Professor MaM - PB Ed. Física (4)
Professor MaM - PB Matemática (2)
Professor MaMPA (15)
Professor de Educação Infantil - MaMPA (15)
Professor MaMPB - Língua Portuguesa (1)
Supervisor Escolar (1)