Prefeitura do ES abre concurso com salário de até R$ 4,1 mil

Provas do concurso da Prefeitura de Águia Branca serão aplicadas em dezembro Crédito: Freepik

A Prefeitura de Águia Branca, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 98 vagas. As oportunidades foram distribuídas por dois editais e ofertam cargos para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais e os servidores contarão com salários no valor de R$ 1.212 a R$ 4.125,98. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever até 27 de novembro de 2022, exclusivamente via internet, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) , da banca responsável pelo certame.

A taxa de participação vai de R$ 60 a R$ 100 e deve ser paga até o dia 28 de novembro de 2022. Entretanto, os candidatos que se enquadrarem nos requisitos especificados no edital poderão solicitar o pedido de isenção da taxa nos dias 25 e 26 de outubro de 2022.

O concurso contará com prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser realizada no dia 11 de dezembro de 2022. Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Gerais e Específicos.

Também haverá a realização de prova de títulos e prova prática prevista para o dia 8 de janeiro de 2023. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Serviço

Até quando vai a inscrição: até 27 de novembro, no até 27 de novembro, no site do Idcap

Quando serão as provas? 11 de dezembro.

Edital 001/2022 Vagas: 47, mais cadastro de reserva - cargos diversos - níveis fundamental, médio e superior. Cargos: Gari (2) Servente (5) Trabalhador braçal (3) Vigia Jardineiro Mecânico (1) Motorista (3) Pedreiro (2) Operador de máquinas (3) Operador de pá carregadeira (1) Operador de patrol (1) Operador de retroescavadeira (1) Operador de trator esteira (1) Berçarista Eletricista (1) Agente administrativo (1) Agente de arrecadação Agente fiscal (2) Auxiliar de farmácia (1) Auxiliar de fisioterapeuta (1) Auxiliar de odontologia (1) Escriturário Fiscal de saneamento (1) Técnico agrícola (1) Técnico de computador (1) Técnico de enfermagem (1) Técnico de radiologia (1) Técnico em contabilidade (1) Assistente social Contador Enfermeiro (1) Engenheiro agrônomo Engenheiro civil Fiscal de tributos (1) Fisioterapeuta Médico cardiologista (1) Médico cirurgião geral (1) Médico clínico geral (1) Médico ginecologista (1) Médico ortopedista (1) Médico pediatra (1) Médico veterinário (1) Odontólogo (1) Procurador (1) Psicólogo