Santa Maria de Jetibá abre concurso com salário de até R$ 14 mil

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 108 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.
Os profissionais deverão cumprir jornadas de 15 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.395,77 a R$ 14.169,13.
As inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 19 de outubro até as 16 horas de 29 de novembro de 2023, pelo site do Instituto Consulplan, da organizadora do certame. A taxa de participação varia de R$ 70 a R$ 130.
Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico; doador de medula óssea; pessoa física que se declara isenta de apresentar declaração de Imposto de Renda; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, que prestaram serviços no período eleitoral; pessoas com deficiência e doadores de medula óssea. O prazo para solicitar o benefício é de 19 a 25 de outubro de 2023, até as 16h.
A classificação dos candidatos será feita por meio de prova escrita objetiva de múltipla escolha, prova discursiva, prova prática e avaliação de títulos. Os exames serão realizados nos dias 7 e 14 de janeiro, de acordo com cada cargo.
A validade do concurso é de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, sendo que todas as vagas ofertadas serão preenchidas durante o prazo de validade descrito.
Confira as vagas
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
- Coveiro
- Jardineiro (1)
- Merendeira
- Motorista (15)
- Operador de Máquinas (8)
- Pedreiro (5)
- Trabalhador Braçal
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
- Auxiliar de Cuidador
- Bombeiro Hidráulico
- Eletricista (1)
NÍVEL MÉDIO
- Agente de Defesa Civil (1)
- Almoxarife
- Assistente Administrativo (8)
- Atendente de Ambulatório (5)
- Atendente de Farmácia
- Auxiliar de Biblioteca (3)
- Auxiliar de Creche (11)
- Auxiliar de Educação Especial (5)
- Auxiliar de Enfermagem (8)
- Auxiliar de Saúde Bucal (5)
- Cuidador Social (2)
- Entrevistador Social
- Fiscal Ambiental
- Fiscal de Obras (1)
- Fiscal de Posturas (1)
- Orientador Social
- Secretário Escolar (7)
- Vigilante Sanitário
NÍVEL TÉCNICO
- Técnico Agrícola
- Técnico em Administração
- Técnico em Contabilidade (1)
- Técnico em Edificações
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Meio Ambiente
- Técnico em Radiologia
NÍVEL SUPERIOR
- Administrador
- Advogado (1)
- Analista de Compras, Contrato e Licitações (1)
- Analista de Recursos Humanos (1)
- Analista de Sistemas
- Arquiteto Urbanista
- Arquivista (1)
- Assistente Social (2)
- Auditor Fiscal de Tributos Municipais (2)
- Auditor Público Interno - Especialidade: Administração
- Auditor Público Interno - Especialidade: Ciências Contábeis
- Auditor Público Interno - Especialidade: Direito
- Auditor Público Interno - Especialidade: Engenharia Civil
- Bibliotecário
- Biólogo (1)
- Bioquímico
- Contador (1)
- Educador Físico
- Enfermeiro
- Engenheiro Agrônomo
- Engenheiro Ambiental
- Engenheiro Civil (2)
- Engenheiro Florestal
- Farmacêutico; Fisioterapeuta (1)
- Fonoaudiólogo
- Médico Auditor
- Médico Autorizador
- Médico Clínico Geral (1)
- Médico do Trabalho; Médico Ginecologista (1)
- Médico Pediatra (1)
- Médico Psiquiatra (1)
- Médico Veterinário
- Nutricionista (1)
- Odontólogo
- Pedagogo Social
- Psicólogo (2)
- Terapeuta Ocupacional