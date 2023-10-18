Santa Maria de Jetibá abre concurso com salário de até R$ 14 mil

Os profissionais deverão cumprir jornadas de 15 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.395,77 a R$ 14.169,13.

As inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 19 de outubro até as 16 horas de 29 de novembro de 2023, pelo s ite do Instituto Consulplan , da organizadora do certame. A taxa de participação varia de R$ 70 a R$ 130.

Santa Maria de Jetibá vai contar com novos servidores em breve Crédito: Facebook/ Santa Maria de Jetibá

Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico; doador de medula óssea; pessoa física que se declara isenta de apresentar declaração de Imposto de Renda; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, que prestaram serviços no período eleitoral; pessoas com deficiência e doadores de medula óssea. O prazo para solicitar o benefício é de 19 a 25 de outubro de 2023, até as 16h.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova escrita objetiva de múltipla escolha, prova discursiva, prova prática e avaliação de títulos. Os exames serão realizados nos dias 7 e 14 de janeiro, de acordo com cada cargo.

A validade do concurso é de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, sendo que todas as vagas ofertadas serão preenchidas durante o prazo de validade descrito.

Confira as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Coveiro

Jardineiro (1)

Merendeira

Motorista (15)

Operador de Máquinas (8)

Pedreiro (5)

Trabalhador Braçal

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Auxiliar de Cuidador

Bombeiro Hidráulico

Eletricista (1)

NÍVEL MÉDIO

Agente de Defesa Civil (1)

Almoxarife

Assistente Administrativo (8)

Atendente de Ambulatório (5)

Atendente de Farmácia

Auxiliar de Biblioteca (3)

Auxiliar de Creche (11)

Auxiliar de Educação Especial (5)

Auxiliar de Enfermagem (8)

Auxiliar de Saúde Bucal (5)

Cuidador Social (2)

Entrevistador Social

Fiscal Ambiental

Fiscal de Obras (1)

Fiscal de Posturas (1)

Orientador Social

Secretário Escolar (7)

Vigilante Sanitário

NÍVEL TÉCNICO

Técnico Agrícola

Técnico em Administração

Técnico em Contabilidade (1)

Técnico em Edificações

Técnico em Enfermagem

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Radiologia

NÍVEL SUPERIOR