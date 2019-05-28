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Prefeitura de Vitória reabre inscrições para engenheiro e veterinário

Remuneração pode chegar a R$ 6,1 mil; inscrições poderão ser feitas de 31 de maio a 9 de junho

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 14:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 mai 2019 às 14:41
Oportunidades para trabalhar como temporários na Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest
A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai reabrir as inscrições para dois processos seletivos. Os interessados em trabalhar como engenheiro civil e médico veterinário poderão se inscrever no período de 31 de maio a 9 de junho de 2019, no site sistemasrh.vitoria.es.gov. br. A remuneração pode chegar a R$ 6,1 mil.
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Os candidatos precisam ter formação superior na área e registro no respectivo conselho de classe. Os veterinários precisam ainda experiência profissional mínima de seis meses em cirurgia.
As duas seleções serão realizadas em apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
Saiba mais sobre os cargos
Engenheiro Civil
Requisitos: Curso superior completo em Engenharia Civil e registro profissional no Conselho Regional da Classe.
Remuneração: R$ 5.235,22
Carga horária: 40 horas semanais
Vagas: 1, mais cadastro de reserva
Médico veterinário
Requisitos: Curso Superior Completo em Medicina Veterinária e registro Profissional no Conselho Regional da classe. Experiência profissional mínima de seis meses em cirurgia.
Remuneração: R$ 6.150,58
Carga horária: 40 horas semanais
Vagas: 1, mais cadastro de reserva
> Leia mais sobre concurso e emprego
 

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