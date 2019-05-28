Prefeitura de Vitória reabre inscrições para engenheiro e veterinário

Oportunidades para trabalhar como temporários na Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Os candidatos precisam ter formação superior na área e registro no respectivo conselho de classe. Os veterinários precisam ainda experiência profissional mínima de seis meses em cirurgia.

As duas seleções serão realizadas em apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

Saiba mais sobre os cargos

Engenheiro Civil

Requisitos: Curso superior completo em Engenharia Civil e registro profissional no Conselho Regional da Classe.

Remuneração: R$ 5.235,22

Carga horária: 40 horas semanais

Vagas: 1, mais cadastro de reserva

Médico veterinário

Requisitos: Curso Superior Completo em Medicina Veterinária e registro Profissional no Conselho Regional da classe. Experiência profissional mínima de seis meses em cirurgia.

Remuneração: R$ 6.150,58

Carga horária: 40 horas semanais

Vagas: 1, mais cadastro de reserva