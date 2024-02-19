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Segurança pública

Prefeitura de Vitória prepara concurso com 100 vagas para Guarda Municipal

Candidato precisa ter o ensino médio e idade máxima de 30 anos e altura de, no mínimo, 1,60m para mulheres e 1,65m para homens

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 15:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 fev 2024 às 15:33
Guarda Civil de Vitória terá reforço de pessoal
Guarda Civil de Vitória terá reforço de pessoal Crédito: PMV/Divulgação
Prefeitura de Vitória vai abrir concurso público com 100 vagas para Guarda Civil Municipal. A expectativa é de que o edital de abertura seja publicado até março pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pela seleção. O salário, entretando, não foi informado. 
As inscrições devem ser abertas em breve. A instituição foi criada há 20 anos e conta com 428 agentes que atuam tanto na ostensividade quanto na segurança viária da cidade.
Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e idade máxima de 30 anos e altura de, no mínimo, 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. 
O último concurso certame da corporação ocorreu em 2012, com uma oferta de 150 vagas, sendo 100 para agente comunitário de segurança e 50 para agente municipal de trânsito. Na ocasião, a seleção foi organizada pela Funcab.
A prova objetiva contou com 50 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática, Atualidades e Conhecimentos Específicos. Os candidatos também fizeram exame de capacidade física, avaliação psicológica, exames médicos, investigação de conduta social e curso de formação profissional.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), avalia que o aumento do efetivo vai reforçar a segurança da cidade.

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