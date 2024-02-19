Prefeitura de Vitória prepara concurso com 100 vagas para Guarda Municipal

Guarda Civil de Vitória terá reforço de pessoal Crédito: PMV/Divulgação

Prefeitura de Vitória vai abrir concurso público com 100 vagas para Guarda Civil Municipal. A expectativa é de que o edital de abertura seja publicado até março pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pela seleção. O salário, entretando, não foi informado.

As inscrições devem ser abertas em breve. A instituição foi criada há 20 anos e conta com 428 agentes que atuam tanto na ostensividade quanto na segurança viária da cidade.

Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e idade máxima de 30 anos e altura de, no mínimo, 1,60m para mulheres e 1,65m para homens.

O último concurso certame da corporação ocorreu em 2012, com uma oferta de 150 vagas, sendo 100 para agente comunitário de segurança e 50 para agente municipal de trânsito. Na ocasião, a seleção foi organizada pela Funcab.

A prova objetiva contou com 50 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática, Atualidades e Conhecimentos Específicos. Os candidatos também fizeram exame de capacidade física, avaliação psicológica, exames médicos, investigação de conduta social e curso de formação profissional.