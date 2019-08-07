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Prefeitura de Vitória abre vagas para profissionais da Educação

Oportunidades são para professor de geografia e informática básica; salário pode chegar a R$ 4.468,62

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 18:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 ago 2019 às 18:33
Prefeitura de Vitória contrata professor temporário Crédito: Marcelo Prest
A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores. O salário pode chegar a R$ 4.468,62 e os profissionais precisam ter o ensino superior.
> Prefeitura de Guarapari abre concurso público com 94 vagas
As oportunidades são para o cargo de professor de Educação Básica, nas disciplinas de Geografia (1) e Informática Educativa (1). A carga horária é de 25 horas semanais, podendo chegar a 40 horas.
A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, para carga horária de 25 horas semanais, e de R$ 3.359,06 a R$ 4.468,62, para 40 horas.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de agosto de 2019, no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov. br.
Após se inscrever, o candidato deverá levar a ficha de inscrição e a documentação no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/Secretaria de Gestão Planejamento e Comunicação (SEGES), que fica na sede da prefeitura, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento será feito de 12 a 23 de agosto, das 13 às 18 horas.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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