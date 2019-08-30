Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar médicos

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. A oferta é de nove vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário pode chegar a R$ 4 mil.
A inscrição será realizada por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br, onde constam o Edital e a Ficha de Inscrição Online. Os interessados podem se inscrever das 8 horas do dia 4 de setembro até as 23h59 do dia 13 de setembro.
Após a inscrição online, o candidato deverá comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), localizado na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João, Vitória. É necessário levar o comprovante de pedido de inscrição e a documentação comprobatória, no período de 6 a 19 de setembro, das 9h às 16h.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
CONFIRA AS VAGAS
Médico alergista
Remuneração mensal: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
Médico alergista e imunologista
Remuneração: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
Médico angiologista
Remuneração: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Médico cardiologista
Remuneração: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
Médico clínico diarista - Pediatria
Remuneração: R$ 4.205,37, mais gratificação de PSF caso profissional seja lotado em unidades de Programa de Saúde da Família
Carga horária: 20 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
Médico clínico plantão - Ginecologia
Remuneração: R$ 4.205,37, mais gratificação de PSF caso profissional seja lotado em unidades de Programa de Saúde da Família
Carga horária: 16 horas
Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
Médico dermatologista
Remuneração: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Médico homeopata
Remuneração: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
Médico pediatra diarista
Remuneração: R$ 4.205,37, mais gratificação de PSF caso profissional seja lotado em unidades de Programa de Saúde da Família
Carga horária: 20 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva.