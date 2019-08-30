Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar médicos

A inscrição será realizada por meio do endereço eletrônicoonde constam o Edital e a Ficha de Inscrição Online. Os interessados podem se inscrever das 8 horas do dia 4 de setembro até as 23h59 do dia 13 de setembro.

Após a inscrição online, o candidato deverá comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), localizado na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João, Vitória. É necessário levar o comprovante de pedido de inscrição e a documentação comprobatória, no período de 6 a 19 de setembro, das 9h às 16h.