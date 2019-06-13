Prefeitura de Vitória abre seleção com salário de até R$ 6,3 mil

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar profissionais temporários Crédito: Marcelo Prest

Espírito Santo, divulgou nesta quinta-feira (13) dois editais de abertura de processo seletivo simplificado. As duas seleções têm como objetivo contratar profissionais temporários para atuar na área da Saúde. A Prefeitura de Vitória , Capital do, divulgou nesta quinta-feira (13) dois editais de abertura de. As duas seleções têm como objetivo contratar profissionais temporários para atuar na área da. A remuneração pode chegar a R$ 6,3 mil.

Os candidatos serão submetidos a apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

O primeiro documento visa selecionar cirurgião dentista para trabalhar no Programa Saúde da Família (PSF). O candidato precisa ter nível superior em Odontologia, registro profissional no Conselho de Classe e exercício profissional de no mínimo 12 meses. A oferta é de uma vaga. O salário é de R$ 6.396,60, mais gratificação, para 40 horas semanais de trabalho.

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sistemasrh.vitoria.es.gov.br. No site estão disponíveis o edital e a ficha de inscrição. Os interessados devem se inscrever das 8h do dia 14 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 24 de junho. As inscrições podem ser feitas pelo o endereço eletrônico. No site estão disponíveis o edital e a ficha de inscrição. Os interessados devem se inscrever das 8h do dia 14 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 24 de junho.

Feito isso, será necessário comparecer a Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória. O atendimento acontece de 18 de junho a 3 de julho, das 9h às 16 horas.

O segundo edital tem como objetivo preencher uma vaga de técnico de laboratório. Os interessados precisam ter Ensino Médio completo, curso Técnico de Laboratório em Análises Clínicas ou Técnico em Patologia Clínica e exercício profissional mínimo de seis meses na função. A remuneração para o cargo é de R$ 1.633,28, mais gratificação. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever no período de 17 a 26 de junho de 2019, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br . Depois disso, é preciso levar a documentação e da ficha de inscrição no endereço citado acima. A entrega deve ser feita de 24 de junho a 5 de julho.