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Qualificação

Prefeitura de Vitória abre inscrições para cursos de qualificação

Há oportunidades para cursos como manicure, barbeiro e vendedor; atendimento é feito pelo site

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 21:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jun 2019 às 21:03
Cursos ajudam quem quer ingressar no mercado de trabalho Crédito: Edson Chagas
A Prefeitura de Vitória está com pré-inscrições abertas para oito cursos de aperfeiçoamento e formação profissional. As oportunidades são disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid). A oferta é de 167 vagas e os alunos não pagam pelo curso. 
> Viana vai abrir 20 mil vagas em cursos de qualificação até 2020
De acordo com a prefeitura, as chances são para os cursos de:
- Montador e reparador de computador
- Vendedor
- Habilidades humanas no trabalho e as exigências do mercado
- Manicure e pedicure
- Barbeiro
- Técnicas de recepção e secretariado
- Mecânica automotiva preventiva para mulheres
INSCRIÇÕES
Os interessados podem fazer a pré-inscrição no site vixcursos.vitoria.es.gov.br. A confirmação da inscrição terá que ser feita presencialmente, conforme orientação disponíveis no endereço eletrônico.
Para os cursos de montador e reparador de computador, vendedor e habilidades humanas no trabalho e exigências do mercado, a liberação das pré-inscrições já está liberada. As inscrições estarão abertas até o preenchimento das vagas. 
A confirmação presencial da matrícula já pode ser feita. O candidato precisa levar os documentos exigidos para a matrícula. As vagas que não forem confirmadas serão disponibilizadas novamente para a população até o dia 23 de junho.
Já para os cursos manicure e pedicure, barbeiro, técnicas de recepção/secretariado e mecânica automotiva preventiva para mulheres, a liberação das pré-inscrições será na sexta-feira (14), às 17 horas.
A confirmação presencial já poderá ser feita na segunda-feira (17). As vagas que não forem confirmadas serão disponibilizadas novamente para a população até o dia 30 de junho.
PASSO A PASSO EM COMO SE INSCREVER
1º Passo: em "Modalidade", selecione a capacitação que deseja cursar;
2º Passo: na sequência, em "Categoria", escolha a área que deseja cursar;
3º Passo: em "Local" escolha o espaço onde será o curso: SENAC ou SENAI;
4º Passo: escolha a capacitação que deseja realizar e clique no botão "Saiba +" para conhecer as informações sobre: duração, horários, dias da semana, vagas, faixa etária, escolaridade, data da matrícula, local e horário da matrícula, documentos necessários (Antes de fazer a pré-inscrição a pessoa deve prestar atenção na idade e escolaridade exigida)
5º Passo: clique no botão "Faça sua pré-inscrição";
6º Passo: preencha o formulário e "Confirme a sua pré-inscrição";
7º Passo: leia com atenção o comprovante da pré-inscrição.

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