Prefeitura de Vitória abre inscrições para cursos de qualificação

Cursos ajudam quem quer ingressar no mercado de trabalho Crédito: Edson Chagas

Prefeitura de Vitória está com pré-inscrições abertas para oito cursos de aperfeiçoamento e formação profissional. As oportunidades são disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid). A oferta é de 167 vagas e os alunos não pagam pelo curso.

De acordo com a prefeitura, as chances são para os cursos de:

- Montador e reparador de computador

- Vendedor

- Habilidades humanas no trabalho e as exigências do mercado

- Manicure e pedicure

- Barbeiro

- Técnicas de recepção e secretariado

- Mecânica automotiva preventiva para mulheres

INSCRIÇÕES

vixcursos.vitoria.es.gov.br. A confirmação da inscrição terá que ser feita presencialmente, conforme orientação disponíveis no endereço eletrônico. Os interessados podem fazer a pré-inscrição no site. A confirmação da inscrição terá que ser feita presencialmente, conforme orientação disponíveis no endereço eletrônico.

Para os cursos de montador e reparador de computador, vendedor e habilidades humanas no trabalho e exigências do mercado, a liberação das pré-inscrições já está liberada. As inscrições estarão abertas até o preenchimento das vagas.

A confirmação presencial da matrícula já pode ser feita. O candidato precisa levar os documentos exigidos para a matrícula. As vagas que não forem confirmadas serão disponibilizadas novamente para a população até o dia 23 de junho.

Já para os cursos manicure e pedicure, barbeiro, técnicas de recepção/secretariado e mecânica automotiva preventiva para mulheres, a liberação das pré-inscrições será na sexta-feira (14), às 17 horas.

A confirmação presencial já poderá ser feita na segunda-feira (17). As vagas que não forem confirmadas serão disponibilizadas novamente para a população até o dia 30 de junho.

PASSO A PASSO EM COMO SE INSCREVER

1º Passo: em "Modalidade", selecione a capacitação que deseja cursar;

2º Passo: na sequência, em "Categoria", escolha a área que deseja cursar;

3º Passo: em "Local" escolha o espaço onde será o curso: SENAC ou SENAI;

4º Passo: escolha a capacitação que deseja realizar e clique no botão "Saiba +" para conhecer as informações sobre: duração, horários, dias da semana, vagas, faixa etária, escolaridade, data da matrícula, local e horário da matrícula, documentos necessários (Antes de fazer a pré-inscrição a pessoa deve prestar atenção na idade e escolaridade exigida)

5º Passo: clique no botão "Faça sua pré-inscrição";

6º Passo: preencha o formulário e "Confirme a sua pré-inscrição";