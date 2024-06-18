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31 vagas

Prefeitura de Vitória abre inscrições de novo concurso no dia 1° de julho

São 21 oportunidades pra analista em gestão pública e 10 para auditor de controle interno, ambos para quem tem nível superior; edital deve ser publicado ainda esta semana
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jun 2024 às 09:57

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 09:57

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória vai ter reforço de novos servidores Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de Vitória vão começar às 16 horas do dia 1º de julho. O certame vai oferecer 31 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As chances são voltadas para profissionais de nível superior. O salário é de R$ 5.566, mais auxílio-alimentação de R$ 660. O edital foi publicado nesta sexta-feira (21). 
Os interessados poderão se inscrever até as 16 horas do dia 5 de agosto de 2024, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pela seleção. A taxa de participação será de R$ 90.
Serão 21 oportunidades para analista em gestão pública. Para concorrer ao cargo, é necessário ser formado em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Estatística.
Haverá ainda 10 postos para auditor de controle interno que exige como requisito nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Direito.
As provas estão marcadas para o dia 13 de outubro de 2024. Para ler o edital, clique aqui.  

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