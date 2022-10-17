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Provas em janeiro

Prefeitura de Vila Velha divulga edital para guarda municipal com 60 vagas

Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, idade entre 18 e 35 anos, altura mínima de 1,65 (homens) e 1,60 (mulheres), entre outros requisitos

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 14:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 out 2022 às 14:07
Guarda Municipal de Vila Velha recupera mais de 100 veículos em 3 meses
Guarda municipal de Vila Velha contará com novos servidores em breve Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha publicou nesta segunda-feira (17) o edital de abertura do concurso público com 60 vagas para o cargo de guarda municipal. Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.484, para carga horária de 40 horas semanais.
Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, idade entre 18 e 35 anos, altura mínima de 1,65 (homens) e 1,60 (mulheres), entre outros requisitos.

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As inscrições poderão ser feitas das 16 horas de 28 de outubro até as 16 horas de 5 de dezembro de 2022, no site da Consulplan, banca organizadora do processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 75.
Podem pedir isenção do valor os candidatos doadores regulares de sangue, voluntários de medula óssea e de órgãos e/ou tecido; hipossuficientes, que tenham renda familiar mensal de até três salários mínimos; e desempregados. As solicitações devem ser feitas das 16 horas do dia 28 de outubro até 16 horas de 1º de novembro de 2022, no site da empresa.
A seleção terá sete etapas: prova objetiva, entrevista de heteroidentificação, investigação social e teste de aptidão física, avaliação psicológica e exames médicos, exame toxicológico, avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo e curso de formação.
A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 8 de janeiro de 2023.
Prefeitura de Vila Velha divulga edital para guarda municipal com 60 vagas

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