Prefeitura de Vila Velha contrata temporários com salário de até R$ 9 mil

Prefeitura de Vila Velha vai contratar profissionais por tempo determinado Crédito: Ricardo Medeiros

Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de 24 vagas de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Agente de farmácia (1);

Médico alergista (1);

Médico angiologista (1);

Médico cirurgião vascular (1);

Médico clínico geral - plantonista (1);

Médico clínico geral (2);

Médico ginecologista obstetra (1);

Médico ginecologista (1);

Médico infectologista (1);

Médico mastologista (1);

Médico neurologista infantil (1);

Médico neurologista adulto (1);

Médico oftalmologista (1);

Médico ortopedista (1);

Médico otorrinolaringologista (1);

Médico pediatra - com experiência em Neonatologia (1);

Médico pediatra (1);

Médico pneumologista (1);

Médico proctologista (1);

Médico psiquiatra adulto (1);

Médico psiquiatra infantil (1);

Médico urologista (1);

Médico do trabalho (1).

A remuneração mensal varia de R$ 1.933,19 a R$ 9.558,76, para jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho.

Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 1º de setembro, no site da prefeitura.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. As contratações previstas neste edital serão feitas mediante contratos administrativos de prestação de serviços, podendo ser prorrogado por igual período, quantas vezes forem necessárias desde que não ultrapassem 36 meses, e poderão ser rescindidos a qualquer tempo, por interesse da administração.