Prefeitura de Vila Velha contrata agentes de endemias e de saúde

A Prefeitura de Vila Velha lançou edital para a contratação de profissionais da área da Saúde. São 23 vagas, sendo uma para agente de combate à endemias e 22 para agente comunitário de saúde. A remuneração é de dois salários mínimos (R$ 2.824), para jornada de 40 horas semanais de trabalho.
Para participar, é necessário ter o ensino médio. Os agentes comunitários de saúde também precisam morar em um dos bairros da região em que for atuar.
Os interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro de 2024, no site do o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
A taxa de participação é de R$ 58. Os candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda podem pedir isenção do valor nos dias 17 e 18 de janeiro.
O processo seletivo simplificado contará com duas etapas. Na primeira, haverá provas objetivas, enquanto que na segunda, de Curso Introdutório de Formação Inicial.
Os exames serão aplicados no dia 3 de março. Os candidatos terão três horas para responder 60 questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Ética e Legislação na Administração Pública, Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.
Será eliminado do processo seletivo o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova.
SERVIÇO
- Vagas: 23, sendo um para agente de combate à endemias e 22 para agente comunitário de saúde.
- Remuneração: R$ 2.824
- Inscrições: até 15 de fevereiro, no site do Ibade.
- Edital