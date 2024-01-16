Prefeitura de Vila Velha contrata agentes de endemias e de saúde

Sede da Prefeitura de Vila Velha, ES Crédito: Felix Falcão/Divulgação

Prefeitura de Vila Velha lançou edital para a contratação de profissionais da área da Saúde. São 23 vagas, sendo uma para agente de combate à endemias e 22 para agente comunitário de saúde. A remuneração é de dois salários mínimos (R$ 2.824), para jornada de 40 horas semanais de trabalho.

Para participar, é necessário ter o ensino médio. Os agentes comunitários de saúde também precisam morar em um dos bairros da região em que for atuar.

A taxa de participação é de R$ 58. Os candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda podem pedir isenção do valor nos dias 17 e 18 de janeiro.

O processo seletivo simplificado contará com duas etapas. Na primeira, haverá provas objetivas, enquanto que na segunda, de Curso Introdutório de Formação Inicial.

Os exames serão aplicados no dia 3 de março. Os candidatos terão três horas para responder 60 questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Ética e Legislação na Administração Pública, Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.

Será eliminado do processo seletivo o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova.

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