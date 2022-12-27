Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo para área da Educação

Prédio da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para área da Educação. As oportunidades são voltadas aos quadros do magistério e administrativo. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva.

Os selecionados serão convocados ao longo de 2023 para atuar em escolas de tempo integral e de meio período. Para os professores, coordenadores e pedagogos, a remuneração base é de R$ 1.981,30 para contrato de 25 horas semanais. Quem for trabalhar em escola de tempo integral recebe R$ 1.188,78 referente a 15 horas de extensão de carga horária.

Já o salário para o cargo de auxiliar de secretaria escolar é de R$ 865,47, enquanto que para o secretário escolar de R$ 985,67. A carga horária é de horas semanais.

A primeira etapa é a inscrição, que deve ser feita no site da prefeitura , das 8 horas desta quarta-feira (28) até as 18 horas do dia 11 de janeiro de 2023. Também haverá a avaliação de títulos e classificação preliminar.

A segunda etapa é presencial, sendo a análise da documentação e a comprovação dos requisitos. Já a última etapa é a formalização do contrato e o comparecimento do candidato na data estabelecida, para iniciar as atividades.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos

Edital nº 010/2022 (Administrativo)

Auxiliar de Secretaria Escolar

Secretário Escolar

Edital nº 012/2022 (Tempo Integral)

Coordenador

Pedagogo - Coordenador Pedagógico

Pedagogo - Articulador de Aprendizagem

Professor Educação Infantil

Professor de Séries iniciais

Professor de Artes

Professor de Ciências

Professor Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla

Professor Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação

Professor Educação Especial – Bilíngue – Surdez

Professor Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez

Professor Educação Especial – Tradutor e Intérprete - Língua Portuguesa – Libras: Surdez

Professor Educação Especial – Deficiência Visual

Professor de Educação Física

Professor de Ensino Religioso

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Língua Inglesa

Professor de Língua Portuguesa

Professor de Matemática

Edital nº 011/2022 (Magistério)