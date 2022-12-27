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Níveis médio e superior

Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo para área da Educação

Postos são para quadros do magistério e administrativo; inscrições poderão ser feitas das 8 horas desta quarta-feira (28) até as 18 horas do dia 11 de janeiro de 2023

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 13:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 dez 2022 às 13:27
Prédio da Prefeitura de Vila Velha
Prédio da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para área da Educação. As oportunidades são voltadas aos quadros do magistério e administrativo. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva.
Os selecionados serão convocados ao longo de 2023 para atuar em escolas de tempo integral e de meio período. Para os professores, coordenadores e pedagogos, a remuneração base é de R$ 1.981,30 para contrato de 25 horas semanais. Quem for trabalhar em escola de tempo integral recebe R$ 1.188,78 referente a 15 horas de extensão de carga horária. 
Já o salário para o cargo de auxiliar de secretaria escolar é de R$ 865,47, enquanto que para o secretário escolar de R$ 985,67. A carga horária é de horas semanais.
A primeira etapa é a inscrição, que deve ser feita no site da prefeitura, das 8 horas desta quarta-feira (28) até as 18 horas do dia 11 de janeiro de 2023. Também haverá a avaliação de títulos e classificação preliminar.
A segunda etapa é presencial, sendo a análise da documentação e a comprovação dos requisitos. Já a última etapa é a formalização do contrato e o comparecimento do candidato na data estabelecida, para iniciar as atividades.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos

Edital nº 010/2022 (Administrativo)

  • Auxiliar de Secretaria Escolar 
  • Secretário Escolar

Edital nº 012/2022 (Tempo Integral)

  • Coordenador
  • Pedagogo - Coordenador Pedagógico
  • Pedagogo - Articulador de Aprendizagem
  • Professor Educação Infantil
  • Professor de Séries iniciais
  • Professor de Artes
  • Professor de Ciências
  • Professor Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla
  • Professor Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação
  • Professor Educação Especial – Bilíngue – Surdez
  • Professor Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez
  • Professor Educação Especial – Tradutor e Intérprete - Língua Portuguesa – Libras: Surdez
  • Professor Educação Especial – Deficiência Visual
  • Professor de Educação Física
  • Professor de Ensino Religioso
  • Professor de Geografia
  • Professor de História
  • Professor de Língua Inglesa
  • Professor de Língua Portuguesa
  • Professor de Matemática

Edital nº 011/2022 (Magistério)

  • Coordenador
  • Pedagogo
  • Professor de Educação Infantil
  • Professor de Séries Iniciais
  • Professor de Artes
  • Professor de Ciências
  • Professor Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla
  • Professor Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação
  • Professor Educação Especial – Bilíngue – Surdez
  • Professor Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez
  • Professor Educação Especial – Tradutor e Intérprete - Língua Portuguesa – Libras: Surdez
  • Professor Educação Especial – Deficiência Visual
  • Professor de Educação Física
  • Professor de Ensino Religioso
  • Professor de Geografia
  • Professor de História
  • Professor de Língua Inglesa
  • Professor de Língua Portuguesa
  • Professor de Matemática
  • Professor de Música
  • Professor de Tecnologias Educacionais

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