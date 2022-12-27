Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo para área da Educação

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para área da Educação. As oportunidades são voltadas aos quadros do magistério e administrativo. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva.
Os selecionados serão convocados ao longo de 2023 para atuar em escolas de tempo integral e de meio período. Para os professores, coordenadores e pedagogos, a remuneração base é de R$ 1.981,30 para contrato de 25 horas semanais. Quem for trabalhar em escola de tempo integral recebe R$ 1.188,78 referente a 15 horas de extensão de carga horária.
Já o salário para o cargo de auxiliar de secretaria escolar é de R$ 865,47, enquanto que para o secretário escolar de R$ 985,67. A carga horária é de horas semanais.
A primeira etapa é a inscrição, que deve ser feita no site da prefeitura, das 8 horas desta quarta-feira (28) até as 18 horas do dia 11 de janeiro de 2023. Também haverá a avaliação de títulos e classificação preliminar.
A segunda etapa é presencial, sendo a análise da documentação e a comprovação dos requisitos. Já a última etapa é a formalização do contrato e o comparecimento do candidato na data estabelecida, para iniciar as atividades.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Confira os cargos
Edital nº 010/2022 (Administrativo)
- Auxiliar de Secretaria Escolar
- Secretário Escolar
Edital nº 012/2022 (Tempo Integral)
- Coordenador
- Pedagogo - Coordenador Pedagógico
- Pedagogo - Articulador de Aprendizagem
- Professor Educação Infantil
- Professor de Séries iniciais
- Professor de Artes
- Professor de Ciências
- Professor Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla
- Professor Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação
- Professor Educação Especial – Bilíngue – Surdez
- Professor Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez
- Professor Educação Especial – Tradutor e Intérprete - Língua Portuguesa – Libras: Surdez
- Professor Educação Especial – Deficiência Visual
- Professor de Educação Física
- Professor de Ensino Religioso
- Professor de Geografia
- Professor de História
- Professor de Língua Inglesa
- Professor de Língua Portuguesa
- Professor de Matemática
Edital nº 011/2022 (Magistério)
- Coordenador
- Pedagogo
- Professor de Educação Infantil
- Professor de Séries Iniciais
- Professor de Artes
- Professor de Ciências
- Professor Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla
- Professor Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação
- Professor Educação Especial – Bilíngue – Surdez
- Professor Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez
- Professor Educação Especial – Tradutor e Intérprete - Língua Portuguesa – Libras: Surdez
- Professor Educação Especial – Deficiência Visual
- Professor de Educação Física
- Professor de Ensino Religioso
- Professor de Geografia
- Professor de História
- Professor de Língua Inglesa
- Professor de Língua Portuguesa
- Professor de Matemática
- Professor de Música
- Professor de Tecnologias Educacionais