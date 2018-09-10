Prefeitura de Vila Pavão abre novo processo seletivo

Prefeitura de Vila Pavão Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vila Pavão

A Prefeitura de Vila Pavão vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

Para os cargos de engenheiro ambiental, farmacêutico bioquímico e fonoaudiólogo a remuneração é de R$ 2.746,16. Já os médicos da Estratégia Saúde da Família (ESF) vão receber salário de R$ 10.080,00, enquanto que para médico clínico geral (Programa de Hanseníase e Tuberculose) e médico pediatra é de R$ 6.267,27. Todas as funções exigem nível superior.

Quem tem o nível médio pode se inscrever para os cargos de auxiliar de consultório dentário, auxiliar de enfermagem e desenhista. A remuneração é de R$ 954.

A seleção oferece ainda chances para profissionais com ensino fundamental incompleto, no cargo de mecânico. O salário é de R$ 1.139,76.

Outra contratação prevista é para a função de agente comunitário de saúde. Os aprovados vão receber remuneração de R$ 1.119,30. Para concorrer, é preciso ter o ensino médio e morar na área em que atuar.

Além dos salários, todos os servidores recebem auxílio-alimentação de R$ 300,00.

As inscrições poderão ser feitas no período de 17 a 19 de setembro de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Aurora, 51, bairro Centro, Vila Pavão. O atendimento ocorre das 13h às 16h.