Prefeitura de Viana abre seleção para funções operacionais

Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 36 profissionais de serviços operacionais e de transporte. A oferta é destinada a quem tem os níveis fundamental e médio. Também haverá formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Agente de portaria (5);

Borracheiro (1);

Coveiro (1);

Gari (10);

Jardineiro;

Motorista - condutor de veículos de transporte de passageiros e cargas (2);

Motorista - condutor de veículos automotor de emergência (1);

Motorista - condutor de ônibus escolar (1);

Operador de máquina pesada (1);

Operário braçal (10);

Pedreiro (2);

Pintor (2).

A carga horária é de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor entre R$ 1.212 a R$ 1.463, mais R$ 350 correspondente ao auxílio-alimentação.

Os interessados podem se inscrever das 12 horas de 2 de maio até as 18 horas do dia 8 deste mesmo mês, por meio do site da Prefeitura Municipal.

No ato da inscrição, é necessário preencher a ficha de inscrição com os dados pessoais e anexá-los no Sistema, com o documento de identidade com foto, em formato PDF.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, de caráter classificatório. Os diplomas e certificados de escolaridade, os certificados de Cursos de Qualificação Profissional e os documentos de experiência profissional, deverão ser comprovados por meio de cópias entregues pelos candidatos no período de 3 a 10 de maio, na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, localizada no 5.º andar da Prefeitura de Viana.