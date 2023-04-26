Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Viana abre seleção para funções operacionais
Níveis fundamental e médio

Prefeitura de Viana abre seleção para funções operacionais

Inscrições poderão ser feitas de 2 a 8 de maio; candidatos serão avaliados por meio provas de títulos e prática. Oferta é de 36 postos de trabalho

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 10:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 abr 2023 às 10:35
Fachada da Prefeitura de Viana
Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 36 profissionais de serviços operacionais e de transporte. A oferta é destinada a quem tem os níveis fundamental e médio. Também haverá formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Agente de portaria (5); 
  • Borracheiro (1); 
  • Coveiro (1); 
  • Gari (10); 
  • Jardineiro; 
  • Motorista - condutor de veículos de transporte de passageiros e cargas (2); 
  • Motorista - condutor de veículos automotor de emergência (1); 
  • Motorista - condutor de ônibus escolar (1); 
  • Operador de máquina pesada (1); 
  • Operário braçal (10); 
  • Pedreiro (2); 
  • Pintor (2).
A carga horária é de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor entre R$ 1.212 a R$ 1.463, mais R$ 350 correspondente ao auxílio-alimentação.
Os interessados podem se inscrever das 12 horas de 2 de maio até as 18 horas do dia 8 deste mesmo mês, por meio do site da Prefeitura Municipal. 
No ato da inscrição, é necessário preencher a ficha de inscrição com os dados pessoais e anexá-los no Sistema, com o documento de identidade com foto, em formato PDF.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, de caráter classificatório. Os diplomas e certificados de escolaridade, os certificados de Cursos de Qualificação Profissional e os documentos de experiência profissional, deverão ser comprovados por meio de cópias entregues pelos candidatos no período de 3 a 10 de maio, na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, localizada no 5.º andar da Prefeitura de Viana.
Também haverá prova prática, com base nos critérios especificados no documento de seleção. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

LEIA MAIS 

Abertos 160 concursos e seleções com mais de 20 mil vagas pelo país

DER-ES prorroga inscrições de concurso público com 46 vagas

Secretaria de Justiça do ES define organizadora de concurso com 600 vagas

Prefeitura de Guarapari abre concurso com salário de até R$ 8 mil

Os 10 erros mais comuns cometidos por quem estuda para concurso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Viana Prefeitura de Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados