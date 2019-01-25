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Jovens talentos

Prefeitura de Viana abre seleção para contratar estagiários

Oportunidades estão disponíveis em várias áreas de atuação; interessados podem se inscrever até 1º de fevereiro

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 12:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jan 2019 às 12:24
Sede da Agência do Emprego da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana
A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio em diversas áreas de atuação. A seleção vai preencher cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 1º de fevereiro, na Agência de Empregos de Viana, que fica na Rua Jerônimo Monteiro 98, Centro, das 8 às 17 horas.
“Os estágios são para os níveis médio, técnico e superior e exclusivos para moradores de Viana. Terão ainda prioridade os que forem inscritos no CADÚnico. Queremos dar oportunidade para que os menos favorecidos possam mudar suas vidas”, afirmou o prefeito de Viana, Gilson Daniel.
Para se inscrever, o estudante precisa levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino com mais de 18 anos), título de eleitor, declaração da instituição de ensino (informando curso e período) e cadastro do CADÚnico (NIS). Todos os documentos devem ser entregues em envelopes lacrados e identificados.
O programa de estágios da Prefeitura de Viana, Gerando Valores, está ligado ao Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar). Após a finalização do cadastro, os estagiários serão chamados para entrevista de acordo com as necessidades.
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