Prefeitura de Viana abre mais de 200 vagas para estágios

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o programa de estágios que conta com mais de 200 vagas para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As inscrições seguem até esta quarta-feira (6), na Agência de Empregos do município, que fica em Viana Sede, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Os interessados precisam levar a documentação em envelope lacrado e preencher, no local, uma ficha de cadastro. De acordo com a prefeitura, as vagas são destinadas para moradores de Viana, com prioridade para os que forem inscritos no CadÚnico.
As oportunidades são oferecidas pelo programa de estágios Gerando Valores, ligado ao Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianenes, o Programa Gerar.
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