Prefeitura de Santa Leopoldina contrata profissionais temporários

Prefeitura de Santa Leopoldina Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Santa Leopoldina

A Prefeitura de Santa Leopoldina, que fica na região serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo formar cadastro de reserva de profissionais para atuarem nas Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Ação Social, Cultura e Turismo.

A remuneração varia de R$ 982,62 a R$ 2.116,34. Há chances para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições podem ser feitas até 4 de janeiro de 2019, das 8 às 16 horas, no Auditório da Unidade de Saúde de Santa Leopoldina, situado na Avenida Prefeito Hélio Rocha, 1189, Centro, Santa Leopoldina.

O Edital está disponível no site da Prefeitura, em www.santaleopoldina.es.gov.br

CONFIRA AS VAGAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MAMPA - Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (Núcleo Comum).

Remuneração: varia de R$ 1.627,94 a R$ 2.116,34, conforme titulação do candidato.

Carga horária: 25h

Requisitos: Curso superior completo de Licenciatura Plena em Pedagogia – Séries iniciais do Ensino Fundamental e/ou Educação Infantil

MAMPB - Anos Finais do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, Educação Física e Arte)

Remuneração: varia de R$ 1.627,94 a R$ 2.116,34, conforme titulação do candidato.

Carga horária: 25h

Requisitos: Curso superior completo de Licenciatura Plena em exercício na área pleiteada

Nutricionista

Remuneração: R$ 1.499,20

Carga horária: 40h

Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

Motorista para transporte escolar

Remuneração: R$ 1.099,78

Carga horária: 40h

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Curso de Transporte para Escolares, CNH categoria D

Pedreiro

Remuneração: R$ 1.099,78

Carga horária: 40h

Requisito: Ensino Fundamental incompleto

SECRETARIA DE SAÚDE

Contador

Remuneração: R$ 1.499,20

Carga horária: 40h

Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

Fisioterapeuta

Remuneração: R$ 1.499,20

Carga horária: 40h

Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

Nutricionista

Remuneração: R$ 1.499,20

Carga horária: 40h

Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

Psicólogo

Remuneração: R$ 1.499,20

Carga horária: 40h

Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

Técnico de Enfermagem

Remuneração: R$ 1.297,18

Carga horária: 40h

Requisitos: Diploma com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

Auxiliar de Consultório Odontológico

Remuneração: R$ 982,62

Carga horária: 40h

Requisito: Ensino Fundamental Completo

Agente de Combate a Endemias

Remuneração: R$ 982,62

Carga horária: 40h

Requisito: Ensino Fundamental Completo

Motorista

Remuneração: R$ 1.099,78

Carga horária: 40h

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH categoria D

SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

Psicólogo

Remuneração: R$ 1.499,20

Carga horária: 40h

Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

Advogado

Remuneração: R$ 1.499,20

Carga horária: 20h

Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

Motorista

Remuneração: R$ 1.099,78

Carga horária: 40h

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH categoria D

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Médico Veterinário

Remuneração: R$ 1.499,20

Carga horária: 40h

Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

Técnico Agrícola

Remuneração: R$ 1.297,18

Carga horária: 40h

Requisitos: Diploma com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Bibliotecário

Remuneração: R$ 1.499,20

Carga horária: 40h