Prefeitura de Santa Leopoldina contrata profissionais temporários

A Prefeitura de Santa Leopoldina, que fica na região serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo formar cadastro de reserva de profissionais para atuarem nas Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Ação Social, Cultura e Turismo.
A remuneração varia de R$ 982,62 a R$ 2.116,34. Há chances para todos os níveis de escolaridade.
As inscrições podem ser feitas até 4 de janeiro de 2019, das 8 às 16 horas, no Auditório da Unidade de Saúde de Santa Leopoldina, situado na Avenida Prefeito Hélio Rocha, 1189, Centro, Santa Leopoldina.
O Edital está disponível no site da Prefeitura, em www.santaleopoldina.es.gov.br.
CONFIRA AS VAGAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MAMPA - Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (Núcleo Comum).
Remuneração: varia de R$ 1.627,94 a R$ 2.116,34, conforme titulação do candidato.
Carga horária: 25h
Requisitos: Curso superior completo de Licenciatura Plena em Pedagogia – Séries iniciais do Ensino Fundamental e/ou Educação Infantil
MAMPB - Anos Finais do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, Educação Física e Arte)
Remuneração: varia de R$ 1.627,94 a R$ 2.116,34, conforme titulação do candidato.
Carga horária: 25h
Requisitos: Curso superior completo de Licenciatura Plena em exercício na área pleiteada
Nutricionista
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
Motorista para transporte escolar
Remuneração: R$ 1.099,78
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Curso de Transporte para Escolares, CNH categoria D
Pedreiro
Remuneração: R$ 1.099,78
Carga horária: 40h
Requisito: Ensino Fundamental incompleto
SECRETARIA DE SAÚDE
Contador
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
Fisioterapeuta
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
Nutricionista
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
Psicólogo
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
Técnico de Enfermagem
Remuneração: R$ 1.297,18
Carga horária: 40h
Requisitos: Diploma com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
Auxiliar de Consultório Odontológico
Remuneração: R$ 982,62
Carga horária: 40h
Requisito: Ensino Fundamental Completo
Agente de Combate a Endemias
Remuneração: R$ 982,62
Carga horária: 40h
Requisito: Ensino Fundamental Completo
Motorista
Remuneração: R$ 1.099,78
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH categoria D
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
Psicólogo
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
Advogado
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 20h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
Motorista
Remuneração: R$ 1.099,78
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH categoria D
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Médico Veterinário
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
Técnico Agrícola
Remuneração: R$ 1.297,18
Carga horária: 40h
Requisitos: Diploma com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Bibliotecário
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe