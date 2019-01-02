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Até 4 de janeiro

Prefeitura de Santa Leopoldina contrata profissionais temporários

Seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de profissionais para atuar em diversas secretarias

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 14:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jan 2019 às 14:18
Prefeitura de Santa Leopoldina Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Santa Leopoldina
A Prefeitura de Santa Leopoldina, que fica na região serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo formar cadastro de reserva de profissionais para atuarem nas Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Ação Social, Cultura e Turismo.
A remuneração varia de R$ 982,62 a R$ 2.116,34. Há chances para todos os níveis de escolaridade.
As inscrições podem ser feitas até 4 de janeiro de 2019, das 8 às 16 horas, no Auditório da Unidade de Saúde de Santa Leopoldina, situado na Avenida Prefeito Hélio Rocha, 1189, Centro, Santa Leopoldina.
O Edital está disponível no site da Prefeitura, em www.santaleopoldina.es.gov.br.
CONFIRA AS VAGAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MAMPA - Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (Núcleo Comum).
Remuneração: varia de R$ 1.627,94 a R$ 2.116,34, conforme titulação do candidato.
Carga horária: 25h
Requisitos: Curso superior completo de Licenciatura Plena em Pedagogia – Séries iniciais do Ensino Fundamental e/ou Educação Infantil 
MAMPB - Anos Finais do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, Educação Física e Arte)
Remuneração: varia de R$ 1.627,94 a R$ 2.116,34, conforme titulação do candidato.
Carga horária: 25h
Requisitos: Curso superior completo de Licenciatura Plena em exercício na área pleiteada 
Nutricionista
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 
Motorista para transporte escolar
Remuneração: R$ 1.099,78
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Curso de Transporte para Escolares, CNH categoria D 
Pedreiro
Remuneração: R$ 1.099,78
Carga horária: 40h
Requisito: Ensino Fundamental incompleto 
SECRETARIA DE SAÚDE
Contador
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 
Fisioterapeuta
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 
Nutricionista
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 
Psicólogo
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 
Técnico de Enfermagem
Remuneração: R$ 1.297,18
Carga horária: 40h
Requisitos: Diploma com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 
Auxiliar de Consultório Odontológico
Remuneração: R$ 982,62
Carga horária: 40h
Requisito: Ensino Fundamental Completo 
Agente de Combate a Endemias
Remuneração: R$ 982,62
Carga horária: 40h
Requisito: Ensino Fundamental Completo 
Motorista
Remuneração: R$ 1.099,78
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH categoria D 
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
Psicólogo
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 
Advogado
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 20h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 
Motorista
Remuneração: R$ 1.099,78
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH categoria D
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Médico Veterinário
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 
Técnico Agrícola
Remuneração: R$ 1.297,18
Carga horária: 40h
Requisitos: Diploma com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Bibliotecário
Remuneração: R$ 1.499,20
Carga horária: 40h
Requisitos: Curso Superior com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe 

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