Prefeitura de Piúma lança editais para contratar 217 temporários

Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma

Prefeitura de Piúma , município que fica no Sul do Espírito Santo, está com três processos seletivos abertos, que totalizam 217 vagas para profissionais das áreas de educação e administração. Os salários podem chegar a R$ 3.191,11.

As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes níveis de qualificação e funções. A validade das seleções varia de seis meses a um ano, conforme a área de atuação.

As inscrições podem ser feitas no site da prefeitura . O candidato deve criar uma conta no sistema, inserir suas informações e acompanhar o andamento do processo pelo portal.

Os prazos de seleção variam conforme o edital. Para os editais 008 e 009, as inscrições terminam no dia 10 de janeiro, enquanto que para o documento 002, no dia 14 do mesmo mês.

Confira as oportunidades

EDITAL 002/2024

Inscrições: até as 23h59 do dia 14 de janeiro, no até as 23h59 do dia 14 de janeiro, no site da prefeitura

Remuneração: varia de R$ 1.428,00 a R$ 1.642,20, com direito a auxílio-alimentação.

Requisito: ter o ensino fundamental completo.

Vagas: 97

97 Motorista (18)

Operador de máquinas (3)

Operário braçal (16)

Servente (33)

Vigia (27)

EDITAL 008/2024

Inscrição: até as 23h59 do 10 de janeiro, no até as 23h59 do 10 de janeiro, no site da prefeitura.

Remuneração: varia entre R$ 1.412,00 e R$ 2.647,50, dependendo da carga horária, que varia de 25 a 37,5 horas semanais.

Requisitos: ter o ensino médio completo e certificados específicos.

Vagas: 105

105 Profissional de apoio à inclusão escolar

EDITAL 009/2024

Inscrições: até as 23h59 do dia 10 de janeiro, no até as 23h59 do dia 10 de janeiro, no site da prefeitura.

Remuneração: R$ 3.191,11 para uma carga horária de 25 horas semanais, acrescido de auxílio-alimentação.

Requisito: ter licença na área específica de atuação.