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Processo seletivo

Prefeitura de Piúma lança editais para contratar 217 temporários

Candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam de acordo com edital; As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes níveis de qualificação e funções

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 09:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jan 2025 às 09:44
Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo
Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma
Prefeitura de Piúma, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com três processos seletivos abertos, que totalizam 217 vagas para profissionais das áreas de educação e administração. Os salários podem chegar a R$ 3.191,11.
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As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes níveis de qualificação e funções. A validade das seleções varia de seis meses a um ano, conforme a área de atuação.
As inscrições podem ser feitas no site da prefeitura. O candidato deve criar uma conta no sistema, inserir suas informações e acompanhar o andamento do processo pelo portal.
Os prazos de seleção variam conforme o edital. Para os editais 008 e 009, as inscrições terminam no dia 10 de janeiro, enquanto que para o documento 002, no dia 14 do mesmo mês.

Confira as oportunidades

EDITAL 002/2024
Inscrições: até as 23h59 do dia 14 de janeiro, no site da prefeitura
Remuneração: varia de R$ 1.428,00 a R$ 1.642,20, com direito a auxílio-alimentação.
Requisito: ter o ensino fundamental completo.
  • Vagas: 97
  • Motorista (18)
  • Operador de máquinas (3)
  • Operário braçal (16)
  • Servente (33) 
  • Vigia (27)
EDITAL 008/2024
Inscrição: até as 23h59 do 10 de janeiro, no site da prefeitura. 
Remuneração: varia entre R$ 1.412,00 e R$ 2.647,50, dependendo da carga horária, que varia de 25 a 37,5 horas semanais.
Requisitos: ter o ensino médio completo e certificados específicos.
  • Vagas: 105
  • Profissional de apoio à inclusão escolar
EDITAL 009/2024
Inscrições: até as 23h59 do dia 10 de janeiro, no site da prefeitura. 
Remuneração: R$ 3.191,11 para uma carga horária de 25 horas semanais, acrescido de auxílio-alimentação.
Requisito: ter licença na área específica de atuação.
  • Vagas: 15
  • Professor de Língua Inglesa (12)
  • Professor de Ciências (3)

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