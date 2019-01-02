Prefeitura de Piúma abre seleção para contratar DTs

Seleção visa contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Piúma divulgou nesta quarta-feira (2) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de professores habilitados em caráter temporário para atuação na educação básica: no Ensino de Educação Infantil e Fundamental Ano Iniciais e Finais.

A remuneração para os professores A e B, com carga horária de 25 horas semanais, é de R$ 2.067,34, enquanto que para pedagogo com jornada de 40 horas é de R$ 3.307,74.

As inscrições poderão ser feitas no site controladoria.piuma.es.gov.br , das 12 horas do dia 7 de janeiro de 2019 até 17 de janeiro de 2019, às 23h59.

A validade da seleção é de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período.