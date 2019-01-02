Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nível superior

Prefeitura de Piúma abre seleção para contratar DTs

Inscrições poderão ser feitas de 7 a 17 de janeiro de 2019; oportunidades são para professores e pedagogos

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 15:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jan 2019 às 15:36
Seleção visa contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Piúma divulgou nesta quarta-feira (2) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de professores habilitados em caráter temporário para atuação na educação básica: no Ensino de Educação Infantil e Fundamental Ano Iniciais e Finais.
A remuneração para os professores A e B, com carga horária de 25 horas semanais, é de R$ 2.067,34, enquanto que para pedagogo com jornada de 40 horas é de R$ 3.307,74.
As inscrições poderão ser feitas no site controladoria.piuma.es.gov.br, das 12 horas do dia 7 de janeiro de 2019 até 17 de janeiro de 2019, às 23h59.
A validade da seleção é de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Piúma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Receptador que vendia celulares furtados na Grande Vitória é preso em São Domingos do Norte
Porto de Ubu, em Anchieta, no litoral sul do ES
Novo Parklog: governo do ES estuda parceria com porto privado para exportar rochas
Imagem de destaque
O caso incomum da colombiana que ficou grávida de dois homens ao mesmo tempo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados