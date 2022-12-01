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Sul do ES

Prefeitura de Marataízes abre seleção com 351 vagas temporárias

Remunerações variam de R$ 1.212,00 a R$ 3.988,15, para jornadas de 25 horas a 40 horas semanais de trabalho; inscrições podem ser feitas até 9 de dezembro

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 14:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 dez 2022 às 14:09
Prefeitura de Marataízes
Prefeitura de Marataízes vai contratar profissionais temporários Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Marataízes está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de 351 profissionais de níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.212,00 a R$ 3.988,15, para jornadas de 25 horas a 40 horas semanais de trabalho. As oportunidades são temporárias. 
Os interessados podem se inscrever até 9 de dezembro de 2022, no site da prefeitura
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, que deve somar até 100 pontos. Caso ocorra empate, serão levados em consideração os critérios de idade igual ou superior a 60 anos, ter maior experiência profissional; maior pontuação na qualificação profissional ou então maior idade.
A validade do processo seletivo é de um ano, contado a partir do início do ano letivo e com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.
Ao todo, são três editais:

Edital nº 09/2022

  • Secretário escolar (2)
  • Monitor escolar (44)
  • Inspetor de disciplina (9)
  • Monitor de transporte escolar (7)
  • Auxiliar de serviços de limpeza e conservação (51)
  • Cozinheira (22)
  • Motorista de veículo leve (3)
  • Motorista de veículo pesado (10)
  • Nutricionista;

Edital nº 10/2022

  • Professor Mapa - Educação Infantil (28)
  • Professor Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano (26)
  • Professor DI - Deficiência Intelectual - Educação Infantil - 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental (45)
  • Professor DA - Deficiência Auditiva - Educação Infantil 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental (1)
  • Professor DV - Deficiência Visual - Educação Infantil 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental (1)
  • Professor Arte - Educação Infantil Ensino Fundamental de 1º ao 9º Ano (5)
  • Professor Ensino Fundamental de 1º Ao 9 Ano - Inglês (3)
  • Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano - Matemática (6)
  • Professor Língua Portuguesa - Ensino Fundamental 6º Ao 9º Ano (7)
  • Professor História - Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano (2)
  • Professor Geografia - Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano (2)
  • Professor Ciências - Ensino Fundamental 6º Ao 9º Ano (2)
  • Professor Educação Física - Educação Infantil Ensino Fundamental 1º ao 9º Ano (14)
  • Professor Ensino religioso Ensino Fundamental 6º Ao 9º Ano (2)
  • Professor Música
  • Professor Música para Atuar nas Bandas das Unidades de Ensino da Rede Municipal
  • Professor Substituto - Educação Infantil Ensino Fundamental de 1º ao 9º Ano (7)
  • Pedagogo PP (12)

Edital nº 11/2022

  • Professor MAPA Educação Infantil (12)
  • Inspetor de Disciplina (4)
  • Monitor Escolar (12)
  • Cozinheira (4)
  • Auxiliar de Serviço de Limpeza e Conservação (8)
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