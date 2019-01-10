Prefeitura de Mantenópolis abre seleção para contratar DTs

Seleção para contratar profissionais em designação temporária Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Mantenópolis está com inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de professores em regime de designação temporária. A seleção vai preencher cadastro de reserva para os profissionais habilitados nas disciplinas de História, Geografia, Educação Física, Artes, Matemática e Inglês.

A remuneração vai atender ao Plano de carreira e vencimentos do Magistério Público Municipal de Mantenópolis. A carga horária é de até 25 horas semanais. O profissional precisa ter licenciatura plena na área que quiser atuar.