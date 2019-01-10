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Prefeitura de Mantenópolis abre seleção para contratar DTs

Candidatos podem se inscrever até 11 de janeiro de 2019, na sede da Secretaria Municipal da Educação

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 15:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jan 2019 às 15:25
Seleção para contratar profissionais em designação temporária Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Mantenópolis está com inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de professores em regime de designação temporária. A seleção vai preencher cadastro de reserva para os profissionais habilitados nas disciplinas de História, Geografia, Educação Física, Artes, Matemática e Inglês.
A remuneração vai atender ao Plano de carreira e vencimentos do Magistério Público Municipal de Mantenópolis. A carga horária é de até 25 horas semanais. O profissional precisa ter licenciatura plena na área que quiser atuar. 
As inscrições seguem até o dia 11 de janeiro de 2019, na Secretaria de Educação, que fica na Rua Juvenil Alves de Oliveira, 27, Centro.

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