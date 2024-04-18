Prefeitura de Linhares abre seleção com salários de até R$ 16 mil

A Prefeitura de Linhares, município que fica no Norte do Espírito Santo, lançou processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários da área da Saúde. A oferta é de 448 vagas distribuídas por dois editais. A remuneração varia de R$ 1.265,83 a R$ 16.298,22, conforme a carga horária e a escolaridade.
Os interessados podem se inscrever das 8 horas de 23 de abril até as 18 horas do dia 29 do mesmo mês, no site da prefeitura.
Os candidatos serão classificados por meio de avaliação de títulos, e os profissionais admitidos atuarão em contrato temporário válido até 31 de dezembro de 2024, com podendo ser prorrogado.
Confira as vagas
- Edital nº 01/2024
- Assistente social (2);
- Auxiliar de consultório dentário ESF - interior do município (9);
- Auxiliar de consultório dentário ESF (20)
- Enfermeiro 30h (10);
- Enfermeiro ESF - interior do município (9)
- Enfermeiro ESF (20)
- Enfermeiro especialista em saúde mental (2);
- Farmacêutico bioquímico - APS (10);
- Farmacêutico bioquímico (15);
- Fisioterapeuta - especialista em neurologia (2);
- Fisioterapeuta (10);
- Médico auditor (1);
- Médico cardiologista (2);
- Médico clínica médica (1);
- Médico clínico geral (5);
- Médico dermatologista (1);
- Médico ESF (20)
- Médico especialista em saúde mental (4);
- Médico gastroenterologista (1);
- Médico geriatra (2);
- Médico ginecologista e obstetra - especialista em mastologia (2);
- Médico ginecologista e obstetra (7);
- Médico hematologista (1);
- Médico infectologista (1);
- Médico neurologista (1);
- Médico oncologista (1);
- Médico ortopedista (1);
- Médico pediatra (5);
- Médico pneumologista (1);
- Médico proctologista (1);
- Médico psiquiatra (5);
- Médico regulador (1);
- Médico sanitarista (1);
- Médico veterinário (2);
- Nutricionista (1);
- Odontólogo ESF - interior do município (8);
- Odontólogo ESF (12)
- Psicólogo (5);
- Técnico de enfermagem 30h - APS (13);
- Técnico de enfermagem 30h (10);
- Técnico de enfermagem 40h - APS (5);
- Técnico de enfermagem 40h (15);
- Técnico de enfermagem ESF - interior do município (9);
- Técnico de enfermagem ESF (20)
- Edital nº 02/2024
- Auxiliar de consultório fentário (4);
- Enfermeiro 30h (10);
- Enfermeiro 30h (4);
- Farmacêutico bioquímico (4);
- Fisioterapeuta (5);
- Médico anestesiologista (1);
- Médico angiologista (1);
- Médico cardiologista (1);
- Médico cirurgião geral - plantonista (7);
- Médico cirurgião geral (3);
- Médico cirurgião pediátrico (1);
- Médico cirurgião torácico (1);
- Médico clínica médica (2);
- Médico clínico geral (10);
- Médico clínico geral socorrista - plantonista (30);
- Médico endoscopista;
- Médico infectologista (1);
- Médico neurologista (1);
- Médico oncologista (1);
- Médico ortopedista - plantonista (7);
- Médico pediatra (1).
- Médico pediatra socorrista - Plantonista;
- Médico proctologista (1);
- Médico radiologista;
- Médico ultrassonografista;
- Médico urologista (1);
- Psicólogo (1);
- Técnico de enfermagem 30h (60);
- Técnico de enfermagem 40h (15);
- Técnico em imobilização ortopédica (1);
- Técnico em radiologia;
- Técnico segurança do trabalho.