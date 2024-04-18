Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Linhares abre seleção com salários de até R$ 16 mil
Temporários

Prefeitura de Linhares abre seleção com salários de até R$ 16 mil

Há postos para médicos de diversas especialidades, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico em segurança do trabalho, enfermeiro, psicólogo, entre outras oportunidades

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 13:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 abr 2024 às 13:27
Prefeitura de Linhares decreta luto oficial de três dias pela morte de Nozinho Corrêa
Prefeitura de Linhares vai reforçar quadro da área da Saúde Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Prefeitura de Linhares, município que fica no Norte do Espírito Santo, lançou processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários da área da Saúde. A oferta é de 448 vagas distribuídas por dois editais. A remuneração varia de R$ 1.265,83 a R$ 16.298,22, conforme a carga horária e a escolaridade.
Os interessados podem se inscrever das 8 horas de 23 de abril até as 18 horas do dia 29 do mesmo mês, no site da prefeitura
Os candidatos serão classificados por meio de avaliação de títulos, e os profissionais admitidos atuarão em contrato temporário válido até 31 de dezembro de 2024, com podendo ser prorrogado.

Confira as vagas

  • Edital nº 01/2024
  • Assistente social (2);
  • Auxiliar de consultório dentário ESF - interior do município (9);
  • Auxiliar de consultório dentário ESF (20)
  • Enfermeiro 30h (10);
  • Enfermeiro ESF - interior do município (9)
  • Enfermeiro ESF (20)
  • Enfermeiro especialista em saúde mental (2);
  • Farmacêutico bioquímico - APS (10);
  • Farmacêutico bioquímico (15);
  • Fisioterapeuta - especialista em neurologia (2);
  • Fisioterapeuta (10);
  • Médico auditor (1);
  • Médico cardiologista (2);
  • Médico clínica médica (1);
  • Médico clínico geral (5);
  • Médico dermatologista (1);
  • Médico ESF (20)
  • Médico especialista em saúde mental (4);
  • Médico gastroenterologista (1);
  • Médico geriatra (2);
  • Médico ginecologista e obstetra - especialista em mastologia (2);
  • Médico ginecologista e obstetra (7);
  • Médico hematologista (1);
  • Médico infectologista (1);
  • Médico neurologista (1);
  • Médico oncologista (1);
  • Médico ortopedista (1);
  • Médico pediatra (5);
  • Médico pneumologista (1);
  • Médico proctologista (1);
  • Médico psiquiatra (5);
  • Médico regulador (1);
  • Médico sanitarista (1);
  • Médico veterinário (2);
  • Nutricionista (1);
  • Odontólogo ESF - interior do município (8);
  • Odontólogo ESF (12)
  • Psicólogo (5);
  • Técnico de enfermagem 30h - APS (13);
  • Técnico de enfermagem 30h (10);
  • Técnico de enfermagem 40h - APS (5);
  • Técnico de enfermagem 40h (15);
  • Técnico de enfermagem ESF - interior do município (9);
  • Técnico de enfermagem ESF (20)
  • Edital nº 02/2024
  • Auxiliar de consultório fentário (4);
  • Enfermeiro 30h (10);
  • Enfermeiro 30h (4);
  • Farmacêutico bioquímico (4);
  • Fisioterapeuta (5);
  • Médico anestesiologista (1);
  • Médico angiologista (1);
  • Médico cardiologista (1);
  • Médico cirurgião geral - plantonista (7);
  • Médico cirurgião geral (3);
  • Médico cirurgião pediátrico (1);
  • Médico cirurgião torácico (1);
  • Médico clínica médica (2);
  • Médico clínico geral (10);
  • Médico clínico geral socorrista - plantonista (30);
  • Médico endoscopista;
  • Médico infectologista (1);
  • Médico neurologista (1);
  • Médico oncologista (1);
  • Médico ortopedista - plantonista (7);
  • Médico pediatra (1).
  • Médico pediatra socorrista - Plantonista;
  • Médico proctologista (1);
  • Médico radiologista;
  • Médico ultrassonografista;
  • Médico urologista (1);
  • Psicólogo (1);
  • Técnico de enfermagem 30h (60);
  • Técnico de enfermagem 40h (15);
  • Técnico em imobilização ortopédica (1);
  • Técnico em radiologia;
  • Técnico segurança do trabalho.

LEIA MAIS

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar 14 médicos

Prefeitura do ES abre novo concurso público com 39 vagas

Ceasa do ES define banca para concurso com 35 vagas

Guarda, Justiça Federal e Banestes: 33 mil vagas em 204 concursos e seleções

Sai edital de concurso com 100 vagas para Guarda Municipal de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Prefeitura de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados