A Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de 75 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 13 mil.
As inscrições poderão ser feita na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que fica na Av. Augusto Calmon, 1675, Centro, Linhares. O atendimento ocorre das 9h às 17h.
Os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem poderão se inscrever nos dias 6 e 7 de maio. Já o atendimento para farmacêutico bioquímico e todas as funções de médicos será realizado nos dias 8 e 9 de maio.
O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
Prefeitura de Linhares abre seleção com 75 vagas para área da Saúde
CONFIRA OS CARGOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Requisito: Ensino Médio Completo + Curso Técnico de Enfermagem + registro profissional
Carga Horária: 40 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 1.299,30
Vagas: 16 + Cadastro de Reserva
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
Requisito: Ensino Superior Completo em Farmácia e Bioquímica + registro profissional
Carga Horária: 40 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 2.476,03
Vagas: 1 + Cadastro de Reserva
MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional
Carga Horária: 12 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 3.120,00
Vagas: 2 + Cadastro de Reserva
MÉDICO - PSIQUIATRA
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Psiquiatria ou especialização na área de Psiquiatria OU Título de Especialista na área de Psiquiatria
Carga Horária: 12 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 3.120,00
Vagas: 2 + Cadastro de Reserva
MÉDICO CLÍNICO GERAL SOCORRISTA - PLANTONISTA
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional
Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
Vencimento Mensal: R$ 5.200,00
Vagas: 17 + Cadastro de Reserva
Lotação: Hospital Geral de Linhares
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - PLANTONISTA
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Cirurgia Geral OU especialização na área de Cirurgia Geral ou Título de Especialista na área de Cirurgia Geral.
Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
Vencimento Mensal: R$ 5.200,00
Vagas: 7 + Cadastro de Reserva
Lotação: Hospital Geral de Linhares
MÉDICO ORTOPEDISTA - PLANTONISTA
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Ortopedia ou especialização na área de Ortopedia ou Título de Especialista na área de Ortopedia
Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
Vencimento Mensal: R$ 5.200,00
Vagas: 8 + Cadastro de Reserva
Lotação: Hospital Geral de Linhares
MÉDICO PEDIATRA SOCORRISTA - PLANTONISTA
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Pediatria ou especialização na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria
Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
Vencimento Mensal: R$ 6.240,00
Vagas: 12 + Cadastro de Reserva
Lotação: Hospital Geral de Linhares
MÉDICO - ESF
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional
Carga Horária: 40 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 13.000,00
Vagas: 10 + Cadastro de Reserva
A Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de xx vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 13 mil.
As inscrições poderão ser feita na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que fica na Av. Augusto Calmon, 1675, Centro, Linhares. O atendimento ocorre das 9h às 17h.
Os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem poderão se inscrever nos dias 6 e 7 de maio. Já o atendimento para farmacêutico bioquímico e todas as funções de médicos serão atendidos nos dias 8 e 9 de maio.
O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
CONFIRA OS CARGOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Requisito: Ensino Médio Completo + Curso Técnico de Enfermagem + registro profissional
Carga Horária: 40 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 1.299,30
Vagas: 16 + Cadastro de Reserva
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
Requisito: Ensino Superior Completo em Farmácia e Bioquímica + registro profissional
Carga Horária: 40 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 2.476,03
Vagas: 01 + Cadastro de Reserva
MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional
Carga Horária: 12 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 3.120,00
Vagas: 02 + Cadastro de Reserva
MÉDICO - PSIQUIATRA
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Psiquiatria ou especialização na área de Psiquiatria OU Título de Especialista na área de Psiquiatria
Carga Horária: 12 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 3.120,00
Vagas: 02 + Cadastro de Reserva
MÉDICO CLÍNICO GERAL SOCORRISTA - PLANTONISTA
Requisito: Ensino Superior
Completo em Medicina + registro profissional
Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
Vencimento Mensal: R$ 5.200,00
Vagas: 17 + Cadastro de Reserva
Lotação: Hospital Geral de Linhares
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - PLANTONISTA
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Cirurgia Geral OU especialização na área de Cirurgia Geral ou Título de Especialista na área de Cirurgia Geral.
Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
Vencimento Mensal: R$ 5.200,00
Vagas: 07 + Cadastro de Reserva
Lotação: Hospital Geral de Linhares
MÉDICO ORTOPEDISTA - PLANTONISTA
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Ortopedia ou especialização na área de Ortopedia ou Título de Especialista na área de Ortopedia
Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
Vencimento Mensal: R$ 5.200,00
Vagas: 08 + Cadastro de Reserva
Lotação: Hospital Geral de Linhares
MÉDICO PEDIATRA SOCORRISTA - PLANTONISTA
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Pediatria ou especialização na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria
Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas
Vencimento Mensal: R$ 6.240,00
Vagas: 12 + Cadastro de Reserva
Lotação: Hospital Geral de Linhares
MÉDICO - ESF
Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional
Carga Horária: 40 horas semanais
Vencimento Mensal: R$ 13.000,00
Vagas: 10 + Cadastro de Reserva