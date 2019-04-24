Prefeitura de Linhares vai contratar profissionais temporários Crédito: Arquivo/GZ

A Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de 75 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 13 mil.

As inscrições poderão ser feita na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que fica na Av. Augusto Calmon, 1675, Centro, Linhares. O atendimento ocorre das 9h às 17h.

Os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem poderão se inscrever nos dias 6 e 7 de maio. Já o atendimento para farmacêutico bioquímico e todas as funções de médicos será realizado nos dias 8 e 9 de maio.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Linhares abre seleção com 75 vagas para área da Saúde

CONFIRA OS CARGOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Requisito: Ensino Médio Completo + Curso Técnico de Enfermagem + registro profissional

Carga Horária: 40 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 1.299,30

Vagas: 16 + Cadastro de Reserva

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Requisito: Ensino Superior Completo em Farmácia e Bioquímica + registro profissional

Carga Horária: 40 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 2.476,03

Vagas: 1 + Cadastro de Reserva

MÉDICO - CLÍNICO GERAL

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional

Carga Horária: 12 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 3.120,00

Vagas: 2 + Cadastro de Reserva

MÉDICO - PSIQUIATRA

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Psiquiatria ou especialização na área de Psiquiatria OU Título de Especialista na área de Psiquiatria

Carga Horária: 12 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 3.120,00

Vagas: 2 + Cadastro de Reserva

MÉDICO CLÍNICO GERAL SOCORRISTA - PLANTONISTA

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional

Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas

Vencimento Mensal: R$ 5.200,00

Vagas: 17 + Cadastro de Reserva

Lotação: Hospital Geral de Linhares

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - PLANTONISTA

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Cirurgia Geral OU especialização na área de Cirurgia Geral ou Título de Especialista na área de Cirurgia Geral.

Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas

Vencimento Mensal: R$ 5.200,00

Vagas: 7 + Cadastro de Reserva

Lotação: Hospital Geral de Linhares

MÉDICO ORTOPEDISTA - PLANTONISTA

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Ortopedia ou especialização na área de Ortopedia ou Título de Especialista na área de Ortopedia

Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas

Vencimento Mensal: R$ 5.200,00

Vagas: 8 + Cadastro de Reserva

Lotação: Hospital Geral de Linhares

MÉDICO PEDIATRA SOCORRISTA - PLANTONISTA

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Pediatria ou especialização na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria

Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas

Vencimento Mensal: R$ 6.240,00

Vagas: 12 + Cadastro de Reserva

Lotação: Hospital Geral de Linhares

MÉDICO - ESF

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional

Carga Horária: 40 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 13.000,00

Vagas: 10 + Cadastro de Reserva

A Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de xx vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 13 mil.









As inscrições poderão ser feita na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que fica na Av. Augusto Calmon, 1675, Centro, Linhares. O atendimento ocorre das 9h às 17h.









Os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem poderão se inscrever nos dias 6 e 7 de maio. Já o atendimento para farmacêutico bioquímico e todas as funções de médicos serão atendidos nos dias 8 e 9 de maio.









O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.













CONFIRA OS CARGOS













TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Requisito: Ensino Médio Completo + Curso Técnico de Enfermagem + registro profissional

Carga Horária: 40 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 1.299,30

Vagas: 16 + Cadastro de Reserva









FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Requisito: Ensino Superior Completo em Farmácia e Bioquímica + registro profissional

Carga Horária: 40 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 2.476,03

Vagas: 01 + Cadastro de Reserva









MÉDICO - CLÍNICO GERAL

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional

Carga Horária: 12 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 3.120,00

Vagas: 02 + Cadastro de Reserva









MÉDICO - PSIQUIATRA

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Psiquiatria ou especialização na área de Psiquiatria OU Título de Especialista na área de Psiquiatria

Carga Horária: 12 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 3.120,00

Vagas: 02 + Cadastro de Reserva









MÉDICO CLÍNICO GERAL SOCORRISTA - PLANTONISTA

Requisito: Ensino Superior

Completo em Medicina + registro profissional

Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas

Vencimento Mensal: R$ 5.200,00

Vagas: 17 + Cadastro de Reserva

Lotação: Hospital Geral de Linhares









MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - PLANTONISTA

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Cirurgia Geral OU especialização na área de Cirurgia Geral ou Título de Especialista na área de Cirurgia Geral.

Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas

Vencimento Mensal: R$ 5.200,00

Vagas: 07 + Cadastro de Reserva

Lotação: Hospital Geral de Linhares









MÉDICO ORTOPEDISTA - PLANTONISTA

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Ortopedia ou especialização na área de Ortopedia ou Título de Especialista na área de Ortopedia

Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas

Vencimento Mensal: R$ 5.200,00

Vagas: 08 + Cadastro de Reserva

Lotação: Hospital Geral de Linhares













MÉDICO PEDIATRA SOCORRISTA - PLANTONISTA

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional + residência médica completa na área de Pediatria ou especialização na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria

Carga Horária: Plantão semanal de 24 horas ininterruptas

Vencimento Mensal: R$ 6.240,00

Vagas: 12 + Cadastro de Reserva

Lotação: Hospital Geral de Linhares









MÉDICO - ESF

Requisito: Ensino Superior Completo em Medicina + registro profissional

Carga Horária: 40 horas semanais

Vencimento Mensal: R$ 13.000,00