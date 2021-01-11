Prefeitura de Jaguaré contrata 65 profissionais temporários da Educação

Seleção na Prefeitura de Jaguaré terá vagas para profissionais da área da Educação

A seleção é aberta aos candidatos que tenham nível médio completo, superior em andamento e superior completo, de acordo com o cargo pleiteado. A carga horária varia de 25 a 40 horas semanais, referente à remuneração mensal, cujo valor varia entre R$ 1.100,00 a R$ 1.803,90.