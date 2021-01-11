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Norte do ES

Prefeitura de Jaguaré contrata 65 profissionais temporários da Educação

Inscrições podem ser feitas de 15 a 20 de janeiro no site da prefeitura; remuneração mensal varia entre R$ 1.100,00 a R$ 1.803,90

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 15:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jan 2021 às 15:47
Prova de concurso público
Seleção na Prefeitura de Jaguaré terá vagas para profissionais da área da Educação Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Jaguaré, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais na área da Educação. A oferta é de 65 vagas para quem quer atuar nas unidades de ensino da rede pública municipal. Os selecionados terão contratos até o fim de 2021, que poderão ser prorrogados.
A seleção é aberta aos candidatos que tenham nível médio completo, superior em andamento e superior completo, de acordo com o cargo pleiteado. A carga horária varia de 25 a 40 horas semanais, referente à remuneração mensal, cujo valor varia entre R$ 1.100,00 a R$ 1.803,90.
As inscrições podem ser feitas das 13h do dia 15 de janeiro de 2021 até às 17h do dia 20 do mesmo mês, através do site da prefeitura municipal.
Os candidatos passarão por avaliação de títulos. O processo seletivo terá validade até o fim do ano letivo de 2021, com possibilidade de prorrogação, conforme a necessidade do município.

CONFIRA OS CARGOS

  • Educação infantil: professor PA (8);
  • Ensino fundamental anos iniciais: professor PA (15);
  • Educação especial: professor PA (3);
  • Ensino fundamental anos iniciais: professor PB Filosofia (4);
  • Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais e finais: professor PB Arte (5); professor PB Educação Física (5);
  • Ensino Fundamental anos finais: professor PB Ciências (1); professor PB Geografia (1); professor PB História (1); professor PB Língua Inglesa (2); professor PB Língua Portuguesa (2); professor PB Matemática (1); professor PB Agropecuária (1); professor PB Ensino Religioso (1);
  • Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais e finais: professor PP pedagogo (5); monitor escolar (10); e tradutor intérprete.

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