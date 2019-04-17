Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para agente de saúde

Em Ibiraçu, as oportunidades são para o cargo de agente de saúde Crédito: Prefeitura de Ibiraçu/Facebook

A Prefeitura de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agentes comunitários de saúde. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. A remuneração inicial do cargo é de R$ 1.250.

As inscrições serão realizadas na Estratégia de Saúde da Família, que fica na Rua Martins Pescador, s/nº, Centro, Ibiraçu, nos dias 23 e 24 de abril de 2019. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

Os candidato terão que fazer prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, Conhecimento Específico e Noções básicas de informática. Para ser classificado, será necessário atingir 50% de acerto do exame.

A seleção é aberta a candidatos que morem na área de abrangência da vaga e ter o ensino fundamental completo.