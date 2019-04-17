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Ensino fundamental

Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para agente de saúde

Interessados poderão se inscrever nos dias 23 e 24 de abril de 2019; remuneração inicial é de R$ 1.250

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 15:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 abr 2019 às 15:40
Em Ibiraçu, as oportunidades são para o cargo de agente de saúde Crédito: Prefeitura de Ibiraçu/Facebook
A Prefeitura de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agentes comunitários de saúde. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. A remuneração inicial do cargo é de R$ 1.250.
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As inscrições serão realizadas na Estratégia de Saúde da Família, que fica na Rua Martins Pescador, s/nº, Centro, Ibiraçu, nos dias 23 e 24 de abril de 2019. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h30.
Os candidato terão que fazer prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, Conhecimento Específico e Noções básicas de informática. Para ser classificado, será necessário atingir 50% de acerto do exame.
A seleção é aberta a candidatos que morem na área de abrangência da vaga e ter o ensino fundamental completo.
 

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