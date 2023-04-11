Prefeitura de Guarapari abre concurso com salário de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Guarapari, município que fica no litoral Sul do Espírito Santo, lançou edital de concurso público para a contratação de 64 novos servidores efetivos. Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.280 a R$ 8.000, com carga horária de 20 a 40 horas semanais.
Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
As inscrições podem ser feitas até 18 de maio, no site do Instituto Consulplan, responsável pela seleção. A taxa de participação varia de R$ 50 a R$ 100.
O concurso contará com prova objetiva, marcada para o dia 16 de julho. Todos os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático e Conhecimentos Gerais. Para os participantes de níveis médio e superior, haverá também questões de Legislação e Conhecimentos do cargo. Haverá ainda análise de títulos.
A validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Confira as vagas
- Nível Fundamental
- Agente de Atendimento em Saúde - Auxiliar de Veterinária (1)
- Nível Médio
- Operador de Equipamento Especial - Motorista - Padrão II (1)
- Técnico Operacional em Saúde - Auxiliar de Saúde Bucal (2)
- Técnico Operacional em Saúde - Técnico em Radiologia (1)
- Técnico Operacional em Saúde - Técnico em Enfermagem (8)
- Nível superior
- Profissional Especialista em Saúde A - Assistente Social - Saúde (2)
- Profissional Especialista em Assistência Social - Assistente Social - Assistência Social (4)
- Profissional em Engenharia e Arquitetura - Engenheiro de Tráfego (1); Profissional Especialista em Saúde B - Farmacêutico (3)
- Profissional Especialista em Saúde A - Fonoaudiólogo (1)
- Profissional em Medicina PeM - Médico Cardiologista (1)
- Profissional em Medicina PeM - Médico Clínico Geral 20h (3)
- Profissional em Medicina PeM - Médico Clínico Geral 24h (12)
- Profissional em Medicina PeM - Médico Clínico Geral 40h (1)
- Profissional em Medicina PeM - Médico do Trabalho (1)
- Profissional em Medicina PeM - Médico Ginecologista (1)
- Profissional em Medicina PeM - Médico Infectologista (1)
- Profissional em Medicina PeM - Médico Ortopedista (1)
- Profissional em Medicina PeM - Médico Pediatra (3)
- Profissional em Medicina PeM - Médico Psiquiatra (1)
- Profissional em Especialidades B (PE-B) - Nutricionista (3)
- Profissional em Odontologia (PeO) - Odontólogo (1)
- Profissional Especialista em Assistência Social - A (PEAS-A) - Pedagogo Social (2)
- Profissional Especialista em Saúde A (PES-A) - Psicólogo (4)
- Profissional Especialista em Assistência Social - A (PEAS-A) - Psicólogo (4)
- Especialista em Saúde C (PES-C) - Terapeuta Ocupacional (1)
Prefeitura de Guarapari abre concurso com salário de até R$ 8 mil