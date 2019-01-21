Prefeitura de Guaçuí abre seleção para contratar temporários Crédito: Prefeitura de Guaçuí/Divulgação

A Prefeitura de Guaçuí vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de vários níveis de escolaridade. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, se será acionada de acordo com a necessidade do município.

As oportunidades são para os seguintes cargos: Enfermeiro (1), Psicólogo (1), Farmacêutico (1), Assistente Social (1), Técnico de Enfermagem (2), Auxiliar Administrativo (1), Artesão (1), Motorista (1), e Servente (1).

A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 2.036,57.

As inscrições poderão ser feitas de 29 de janeiro de 2019 a 1º de fevereiro de 2019, no auditório do Centro de Referência de Assistência Social "Júlia Hartung Simões (CRAS), que fica na Rua José Beato, 144 - Centro, próximo ao Estádio Municipal "Francisco Lacerda de Aguiar". O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h.

O valor da taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 62,00, e para os de níveis técnico/médio e fundamental de R$ 32,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. A seleção tem validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.