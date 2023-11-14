Prefeitura de Castelo contrata temporários com salários de até R$ 10 mil

Prefeitura de Castelo abre vagas de empregos temporários. Crédito: Prefeitura de Castelo

Prefeitura de Castelo , município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para três processos seletivos simplificados. As chances são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade e para formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais.

Nos três casos, a seleção será feita por meio de avaliação de títulos.

O Edital 01/2023 tem postos de trabalho voltados para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 754,63 a R$ 10.898,87, para carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Assistente social

Auxiliar de consultório odontológico

Cirurgião dentista - cirurgia

Cirurgião dentista - odontopediatria

Cirurgião dentista - endodontia

Cirurgião dentista - periodontia

Cirurgião dentista de ESF

Enfermeiro de ESF

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico cardiologista

Médico clínico geral

Médico de ESF

Médico dermatologista

Médico ginecologista

Médico neurologista

Médico ortopedista

Médico otorrinolaringologista

Médico pediatria

Médico psiquiatra

Médico veterinário

Motorista

Motorista socorrista

Nutricionista

Operador de serviços de higienização e limpeza

Psicólogo

Técnico em enfermagem

Técnico em serviços gerenciais.

Já o Edital 02/2023 visa a contrataçãode profissionais de nível fundamental. Os selecionados vão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 754,62 a R$ 1.085,03.

As vagas são para:

Borracheiro

Serralheiro

Pedreiro

Operador de serviços de obras públicas

Motorista D.

As inscrições para as duas seleções podem ser feitas até 17 de novembro de 2023, no Teatro Municipal "Artêncio Merçon", localizado na Praça Três Irmãos, Centro, no horário das 9h às 12h e das 14h às 16h. A seleção será feita por meio de análise de títulos.

Magistério

O terceiro edital (04/2023) tem oportunidades em designação temporária para profissionais do magistério. Para participar, os candidatos precisam ter nível superior. A carga horária é de 25 horas semanais, com remuneração de R$ 2.012,70 ao mês.

As oportunidades são para professores habilitados das áreas de:

das áreas de: Pedagogo supervisão

Pedagogo orientação

Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental;

Arte

Ciências

Educação Física

Ensino Religioso

Geografia

História

Língua Inglesa

Matemática

Língua Portuguesa

Atendimento educacional especializado - educação infantil e ensino fundamental

Libras - educação infantil e ensino fundamental

Braille - educação infantil e ensino fundamental

Professores Não Habilitados das áreas de:

das áreas de: Atendimento Educacional Especializado - educação infantil e fundamental

Ensino religioso

Arte

Ciências

Geografia

História

Língua Inglesa

Língua Portuguesa

Matemática