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Todos os níveis de escolaridade

Prefeitura de Castelo contrata temporários com salários de até R$ 10 mil

Inscrições para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior podem ser feitas até 17 de novembro, enquanto que  o magistério o prazo vai de 20 a 24 do mesmo mês

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 12:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 nov 2023 às 12:15
Prefeitura de Castelo abre 23 vagas de empregos temporários.
Prefeitura de Castelo abre vagas de empregos temporários. Crédito: Prefeitura de Castelo
A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para três processos seletivos simplificados. As chances são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade e para formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais.
Nos três casos, a seleção será feita por meio de avaliação de títulos.
O Edital 01/2023 tem postos de trabalho voltados para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 754,63 a R$ 10.898,87, para carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Assistente social
  • Auxiliar de consultório odontológico
  • Cirurgião dentista - cirurgia
  • Cirurgião dentista - odontopediatria
  • Cirurgião dentista - endodontia
  • Cirurgião dentista - periodontia
  • Cirurgião dentista de ESF
  • Enfermeiro de ESF
  • Enfermeiro
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Médico cardiologista
  • Médico clínico geral
  • Médico de ESF
  • Médico dermatologista
  • Médico ginecologista
  • Médico neurologista
  • Médico ortopedista
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico pediatria
  • Médico psiquiatra
  • Médico veterinário
  • Motorista
  • Motorista socorrista
  • Nutricionista
  • Operador de serviços de higienização e limpeza
  • Psicólogo
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em serviços gerenciais.
Já o Edital 02/2023 visa a contrataçãode profissionais de nível fundamental. Os selecionados vão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 754,62 a R$ 1.085,03.
As vagas são para:
  • Borracheiro
  • Serralheiro
  • Pedreiro
  • Operador de serviços de obras públicas
  • Motorista D. 
As inscrições para as duas seleções podem ser feitas até 17 de novembro de 2023, no Teatro Municipal "Artêncio Merçon", localizado na Praça Três Irmãos, Centro, no horário das 9h às 12h e das 14h às 16h. A seleção será feita por meio de análise de títulos.

Magistério

O terceiro edital (04/2023) tem oportunidades em designação temporária para profissionais do magistério. Para participar, os candidatos precisam ter nível superior. A carga horária é de 25 horas semanais, com remuneração de R$ 2.012,70 ao mês.
  • As oportunidades são para professores habilitados das áreas de:
  • Pedagogo supervisão
  • Pedagogo orientação
  • Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; 
  • Arte
  • Ciências
  • Educação Física
  • Ensino Religioso
  • Geografia
  • História
  • Língua Inglesa
  • Matemática
  • Língua Portuguesa
  • Atendimento educacional especializado - educação infantil e ensino fundamental
  • Libras - educação infantil e ensino fundamental
  • Braille - educação infantil e ensino fundamental
  • Professores Não Habilitados das áreas de:
  • Atendimento Educacional Especializado - educação infantil e fundamental
  • Ensino religioso
  • Arte
  • Ciências
  • Geografia
  • História
  • Língua Inglesa
  • Língua Portuguesa
  • Matemática
Os interessados podem se inscrever de 20 a 24 de novembro, no endereço eletrônico da Prefeitura. 

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